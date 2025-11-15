“L’ultima transumanza”, mercoledì 19 novembre al Polo Bibliotecario di Potenza la presentazione del romanzo di Ernesto Seritti

“L’ultima transumanza” è il titolo del libro scritto e realizzato da Ernesto Seritti, che sarà presentato al pubblico mercoledì 19 novembre, alle ore 17, presso il Polo Bibliotecario di Potenza. Si tratta di un romanzo di formazione e avventura. Dialogherà con l’autore Paolo Curcio, dopo l’introduzione di Luigi Catalani, direttore del Polo Bibliotecario di Potenza. Il libro è edito da Lupi Editore Amazon.

Ecco la sinossi del libro.

“Nei giorni burrascosi della seconda guerra mondiale, sui monti innevati tra Lazio e Abruzzo, si muove una lunghissima carovana di greggi condotta da un gruppo di intrepidi pastori. Fra loro è il diciassettenne Fox, la voce narrante, che insieme al papà e allo zio guidano la mandria di famiglia. Vengono da Pescasseroli dove da tempo immemorabile si pratica la transumanza verso la Puglia ma in quel 1943 non si può. La Wehrmacht ha realizzato un poderoso sbarramento difensivo, la linea Gustav, per bloccare l’avanzata degli angloamericani ma che nello stesso tempo impedisce ai pastori il passaggio verso i pascoli del Tavoliere. L’arrivo del freddo in alta quota mette in estrema sofferenza armenti e agnelli per mancanza di ricoveri adatti. I tedeschi si offrono di acquistare le greggi a condizione che siano condotte nei pressi di Roma. Comincia il viaggio della carovana che cerca di passare inosservata seguendo sentieri tra i boschi così da schivare le SS, i bombardamenti, i conflitti a fuoco tra partigiani e milizie fasciste. I pastori sostano in ricoveri di fortuna e una notte si imbattono in due soldati americani sbandati Ted e Henry che diventano compagni di viaggio. Quando la sorte è benigna trovano ospitalità presso i frati di un monastero o al calduccio di una locanda lungo la Tiburtina, microcosmo di personaggi stravaganti. Una padrona autoritaria e impicciona, una cameriera ammaliatrice, un impresario di pompe funebri per il quale il significato vero della vita sta tutto nella sua parte finale, un ambulante che ha difficoltà a far capire alla moglie che non sta bene andare a letto con gli estranei. Separati durante un rastrellamento Fox e i suoi si ricongiungono e finalmente giungono a destinazione devono attendere le decisioni della Wehrmacht. Qui emergono le figure dei due aiutanti pastori, uno dei quali, svela perché avrebbe preferito morire piuttosto che convivere con la mostruosa ferita riportata in guerra. Intanto Fox conosce casualmente una ragazza che vive nei paraggi e comincia a frequentarla. I due sono spesso insieme e si innamorano perdutamente con la passione del primo amore. Hanno dimenticato che la guerra è sempre in mezzo a loro e l’epilogo drammatico lo dimostra. Il finale contiene inattesi sviluppi thrilling che rivelano una trama insospettabile architettata con perfida astuzia alle spalle di Fox e della sua famiglia”.