Bella, domani 16 novembre la ‘Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada’

Nella mattinata di domenica 16 novembre 2025 si terrà a Bella (Pz) la “Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada” dal titolo “Insieme per dare precedenza alla vita”. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e che vedrà alle 10.30, la santa messa presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie e successivamente, alle ore 11.30, il ritrovo presso monumento in ricordo dei figli di Bella vittime della strada in Via Kennedy per un momento di riflessione con i saluti istituzionali e gli interventi del Sindaco di Bella, Leonardo Sabato, dell’Assessore alla Viabilità, Carmine Ferrone, e di Rosalba Romano, responsabile regionale e consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (Aifvs di Potenza).

Di seguito il programma.