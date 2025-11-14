Incrociare domanda e offerta nel mercato immobiliare locale. Ecco la piattaforma ‘Case Vietri di Potenza’

L’obiettivo è incrociare domanda e offerta nel mercato immobiliare locale e aiutare le persone che cercano immobili per vivere a Vietri di Potenza, a seguito di un aumento delle richieste negli ultimi anni, e mettere a disposizione uno strumento gratuito capace di fornire una serie di abitazioni sia in vendita che in affitto.

E’ la piattaforma web www.casevietridipotenza.it, progetto ne, presentato dal sindaco Christian Giordano alla comunità vietrese nel corso di un incontro svoltosi presso la sala convegni. Da oggi, quindi, è a disposizione di tutti una piattaforma web gratuita per raccogliere tutti gli immobili disponibili per affitti e vendite nel comune di Vietri di Potenza, in modo da soddisfare le richieste sempre più numerose da parte di persone e famiglie interessate.

“Abbiamo ritenuto utile – ha dichiarato il Sindaco Giordano – ideare un progetto capace di incrociare domanda e offerta nel mercato immobiliare locale, attraverso la realizzazione di una nuova piattaforma web dedicata. Sulla piattaforma i cittadini potranno pubblicare annunci per l’affitto e/o la vendita di abitazioni, per poi mettersi in contatto con gli interessati o con eventuali acquirenti”.

La piattaforma è molto semplice e presenta anche alcuni filtri di ricerca in base alle esigenze. Per esempio, chi è alla ricerca di un immobile potrà, in base alle proprie necessità, applicare dei filtri in ordine a prezzo, posizione, composizione e dimensione dei locali. Il servizio – fa sapere il Sindaco Giordano – è completamente gratuito: non comporta alcun costo per i cittadini, né di adesione né di pubblicazione degli annunci.

“Oltre a fornire un servizio “locale” – ha aggiunto il primo cittadino – l’obiettivo è anche quello di intercettare la domanda esterna, già presente e in crescita”.

Pubblicare un annuncio è molto semplice. Gli interessati che desiderano inserire un immobile dovranno semplicemente far pervenire al Comune (via mail all’indirizzo ufficiostampa@comune.vietridipotenza.pz.it o tramite la pagina Facebook del Comune di Vietri di Potenza) le seguenti informazioni: tipologia dell’abitazione (casa singola, appartamento e, se in un palazzo, indicare il piano), metri quadrati dell’abitazione, eventuali pertinenze (garage, terreni, ecc.), descrizione dell’abitazione (numero stanze, cucina, bagni, ecc.), stato attuale dell’immobile (rustico e/o pronto all’uso), prezzo (specificando se trattabile), nominativo del referente e contatto telefonico.

Per questa piattaforma, il Comune intende supportare i cittadini nella ricerca di un immobile limitandosi alla raccolta degli annunci e messa a disposizione degli interessati. Per tutte le operazioni di vendita e/o affitto degli immobili, sarà cura di venditori e acquirenti procedere tramite chi di competenza. A pochi giorni dalla pubblicazione della piattaforma, sono già oltre una decina gli annunci inseriti.