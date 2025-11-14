Festival dell’Arte a Sanremo, in mostra anche le opere dell’artista lucano Claudio Rosa

Dal 13 novembre e fino al 16 novembre, il leggendario teatro Ariston di Sanremo ha cambiato veste per ospitare la seconda edizione del Festival dell’Arte di Sanremo. Biennale Arte-expo, trasformandosi in un autentico crocevia della creatività contemporanea. La Biennale Arte-expo, organizzata dalla Fondazione Effetto Arte, porta all’Ariston quattro giorni dedicati alla creatività in tutte le sue forme: pittura, scultura, fotografia, videoarte e nuove sperimentazioni digitali. La manifestazione si svolge negli spazi del Roof del teatro fino a domenica 16 novembre (ingresso gratuito), proponendo un percorso immersivo che mette in dialogo generazioni, stili e linguaggi.

Ornella Muti è stata la madrina d’eccezione dell’apertura mostra. Uno degli aspetti più affascinanti dell’evento sarà il dialogo generazionale tra i nuovi protagonisti della scena artistica e i maestri storicizzati del secolo scorso. Tanti gli artisti provenienti da tutto il mondo, 406 artisti italiani e diciannove artisti cinesi.

Tra questi è stato selezionato anche Claudio Rosa, artista e scultore lucano di origini Melfitane residente a Pignola, due le sue opere esposte denominate: “il Carillon del Mare” e “l’Ippocampo nel respiro del mare”, realizzate in lamiera di alluminio sagomante. Le creazioni rappresentano una tartaruga gigante ed un cavalluccio marino poggiato su un corallo.