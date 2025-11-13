Potentino, minaccia e aggredisce la moglie. Il figlio chiama il 112 e lo fa arrestare

Le mura domestiche, ancora una volta, sono il triste teatro di un intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza.

Tra le diverse telefonate al Numero Unico di Emergenza 112, una di queste, come purtroppo accade troppo spesso, era un grido di aiuto per violenze e minacce che si stavano consumando all’interno di un nucleo familiare.

La provvidenziale richiesta da parte del figlio della vittima, ha permesso ai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Melfidi coordinare un tempestivo intervento a Ruvo del Monte e procedere all’arresto del marito, un 40enne di origini straniere, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti.

I militari delle Stazioni di Ruvo del Monte e Atella, ricevuto l’intervento da parte della Centrale Operativa, si sono immediatamente portati presso l’abitazione della coppia dove, poco prima, l’uomo aveva aggredito fisicamente la moglie, sua connazionale, al culmine di una violenta lite insorta per futili motivi; l’aggressione, avvenuta anche in presenza dei loro due figli minori, per quanto emerso dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza dagli uomini dell’Arma, si inserisce in una serie di condotte vessatorie e maltrattanti che sarebbero state poste in essere dal prevenuto nei confronti della consorte negli ultimi due anni, alcuni dei quali già oggetto di precedente denuncia e perseguiti penalmente.

Per tali ragioni, immediatamente dopo l’intervento, sono state attivate le procedure operative previste dal “Codice Rosso”, a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ed espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto e ristretto presso la Casa Circondariale di Melfi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria potentina.

L’udienza tenutasi dinanzi al GIP di Potenza convalidava l’arresto operato dai Carabinieri e disponeva la custodia cautelare in carcere per l’uomo che ora è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria chiamata a giudicare sui fatti per i quali, è opportuno ribadire, sino a sentenza definitiva di condanna, vige la presunzione di innocenza per l’indagato.

I vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, nel ribadire la costante vicinanza di tutta l’Istituzione, sottolinea l’importanza della tempestività della denuncia in casi di violenze e maltrattamenti e rinnova la raccomandazione di rivolgersi con immediatezza al Numero Unico di Emergenza “112” o alla più vicina Stazione Carabinieri presente sul territorio, poiché la rapidità un requisito essenziale e determinante per l’efficacia dell’intervento delle Forze dell’Ordine, consentendo di prevenire l’escalation della violenza e di garantire l’incolumità delle vittime.