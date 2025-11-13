Life Local GoGreen, il Comune di Tito protagonista del progetto partecipa al meeting semestrale in Spagna

Si è svolto a Ponferrada (Spagna) il meeting semestrale del progetto Life Local GoGreen, di cui il Comune di Tito è uno dei comuni pilota insieme ad altre realtà europee: Drmoz (Slovenia), Dryanovo (Bulgaria), Ponferrada (Spagna), Antunovac (Croazia), Albstadt (Germania).

Nel corso dell’incontro, a cui ha preso parte in collegamento da remoto il Sindaco Fabio Laurino, è stata data la possibilità a ogni comune di presentarsi e raccontare le attività messe in campo nelle aree di progetto selezionate e quelle che intende programmare: trasporti sostenibili e mobilità elettrica, efficienza energetica degli edifici, espansione della produzione di energia rinnovabile e pianificazione dell’uso del territorio per un maggiore assorbimento del carbonio.

Il progetto Life Local GoGreen, realizzato in partenariato con il C.N.R., dà potere alle autorità locali e rafforza le loro capacità per fornire, implementare e monitorare piani ambiziosi a breve e medio termine per accelerare la transizione all’energia pulita e raggiungere gli obiettivi del 2030. Il progetto creerà un ecosistema transnazionale di condivisione della conoscenza apprendo la strada a comunità energetiche sostenibili attraverso la costruzione di capacità, il processo decisionale partecipato e azioni collaborative per la progettazione e l’attuazione di piani integrati sul clima e sull’energia.

Si tratta anche di un’importante occasione di scambio di buone pratiche sul tema della transizione energetica e ambientale. Il Comune di Tito prosegue, così, nella sua azione di efficientamento del patrimonio pubblico, nell’implementazione della comunità energetica, nella programmazione di interventi di rigenerazione urbana e nella diffusione di pratiche più sostenibili.