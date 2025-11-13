Gioco online, crescono scommesse e casinò online

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato di recente i dati aggiornati sui giochi a distanza nell’ultima edizione del Libro Blu. I numeri appaiono in costante crescita, con sempre più utenti attratti dal gioco sul web. Bene soprattutto le scommesse sportive ed i casino online, le due tipologie preferite dagli italiani. In crescita il numero di conti gioco sul web.

Più della metà preferisce scommesse e casinò

In base ai dati resi noti da ADM nell’ultimo rapporto sul gioco, il 23,74 per cento degli utenti online ha preferito dedicarsi alle scommesse sportive. In crescita anche il numero di coloro appassionati di skill games, i giochi di abilità a distanza, pari esattamente al 17,32 per cento. Infine il 13,62 per cento degli utenti ha preferito trascorrere il tempo libero sul web, partecipando a giochi di carte e di sorte a quota fissa.

Entrando nel dettaglio dei numeri sulla raccolta del gioco a distanza, è stata registrata una crescita totale pari all’8,78 per cento. Un aumento dovuto principalmente ai giochi numerici a totalizzatore (+ 94,53 per cento), alle lotterie (+20,89 per cento) ed alla modalità di gioco del Betting Exchange (+19,68 per cento). La spesa complessiva è stata di 3.879 milioni di euro.

Analisi della raccolta per tipologie di giochi

Esaminando la raccolta per le diverse tipologie di gioco, si nota che il valore più elevato è stato registrato per i giochi di carte e di sorte a quota fissa, ammontante a 2.013 milioni di euro. Sono stati osservati risultati in crescita anche per le scommesse sportive, che hanno raggiunto la quota di 1.461 milioni di euro, un aumento attribuibile alla crescente popolarità degli eventi sportivi e all’ampliamento delle opzioni di scommessa.

Si registra un aumento della spesa online per la modalità torneo, superando i 102 milioni di euro. Sono stati rilevati dati in aumento anche per il Bingo (61 milioni di euro), il poker cash (67 milioni), il Lotto (53 milioni), l’ippica (36 milioni) e le lotterie (20 milioni). Inoltre, i giochi di sorte virtuali hanno contribuito significativamente all’incremento complessivo della spesa. Questo è particolarmente evidente per alcuni di essi, come ad esempio la roulette online, che offre un’esperienza di gioco realistica. Tale modalità consente ai giocatori di partecipare a diverse varianti del gioco, sfruttando gli elementi visivi e sonori per creare un’atmosfera coinvolgente simile a quella di un casinò tradizionale. La presenza di tali giochi, infatti, riflette la continua evoluzione delle preferenze dei giocatori nel contesto del gioco online.

Dall’analisi di ADM si evince che la maggior parte degli utenti è in possesso di almeno due conti sulle piattaforme di gioco, un valore che si spinge per alcuni iscritti anche fino a dieci account, in modo da sfruttare le offerte promozionali rilasciate dai differenti concessionari. Infine uno sguardo agli importi medi per giocata sul web. Il “Poker cash” presenta il valore più alto, pari a 164,91 euro a puntata, il “Bingo” quello più basso, a quota 1,29 euro.