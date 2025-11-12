Danneggia numerose auto in sosta a Potenza. Polizia individua e denuncia un giovane nigeriano

Sarebbero un centinaio le auto danneggiate ieri a Potenza

La Polizia di Stato ha denunciato un giovane straniero di 25 anni di nazionalità nigeriana per il reato di danneggiamento aggravato. I fatti risalgono alla decorsa notte, nel centro città, quando, a seguito di segnalazioni pervenute sulle linee di emergenza 112 e 113 da parte di cittadini, personale in servizio di Volante, nel corso di attività di prevenzione e repressione dei reati, è intervenuto in Viale Marconi ove verificava il danneggiamento di alcune autovetture, alle quali era stato rotto uno degli specchietti retrovisori.

Nel contempo, gli agenti individuavano lungo la citata via un uomo che sulla base delle testimonianze di alcuni presenti risultava essere l’autore del gesto. Nell’immediato si appurava trattarsi di un cittadino nigeriano, regolare sul territorio nazionale, e residente nella città di Matera. Dagli accertamenti effettuati dagli operatori intervenuti si raccoglievano gravi indizi di responsabilità in ordine all’accaduto. Inoltre, si verificava che i danneggiamenti degli specchietti retrovisori riguardavano numerose autovetture, parcheggiate lungo altre arterie del centro.

Per quanto sopra l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso e l’indagato è considerato presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna. Si sta predisponendo nei suoi confronti anche un provvedimento del Questore di foglio di via obbligatorio dalla città di Potenza.