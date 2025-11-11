Tito è ufficialmente ‘Comune Europeo dello Sport 2028’. La cerimonia al Salone d’Onore del Coni a Roma

Tito è ufficialmente Comune Europeo dello Sport 2028. La cerimonia di proclamazione è avvenuta ieri a Roma, presso il Salone d’onore del Coni. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Fabio Laurino, l’assessore allo sport Antonio Carlucci e il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Satriano.



“Oltre alle tante iniziative che vedranno Tito e l’intera Basilicata protagonista nel 2028 – ha dichiarato Fabio Laurino, sindaco di Tito – mi auguro che questo titolo sia da stimolo a investire maggiormente nelle politiche sportive, partendo dal tema infrastrutturale. Per questo, nelle prossime ore, invierò una richiesta per avere la possibilità di presentare Tito Comune Europeo dello Sport 2028 in quarta commissione della Regione Basilicata”.



“È stata un’emozione immensa rappresentare Tito presso il Salone d’onore del Coni”, ha invece commentato l’assessore allo sport Antonio Carlucci, che ha aggiunto: “Questo risultato testimonia la bontà del lavoro svolto insieme alle ragazze e ai ragazzi che in questi mesi hanno realizzato il dossier di candidatura. Un ringraziamento particolare va alla disponibilità e al lavoro delle tante associazioni sportive titesi, vere protagoniste di questa candidatura”.