E’ lucano l’uomo più anziano d’Italia. Per l’Istat è Vitantonio Lovallo della frazione Sarnelli di Avigliano

Per il secondo anno consecutivo, il record viene confermato: l’uomo più anziano d’Italia vive in Basilicata, ad Avigliano, più precisamente nella frazione Sarnelli. A certificarlo è l’Istat a margine della presentazione del report “Centenari d’Italia”. Si tratta di Vitantonio Lovallo, 111 anni compiuti lo scorso 28 marzo. Tra pochi mesi ne compirà 112. In Italia è l’unico tra la popolazione maschile ad aver superato l’età di 110 anni. Conferma così il suo record dopo quello dello scorso anno.

Secondo l’Istat, i centenari residenti in Italia, sono 23.548 a gennaio 2025, oltre 2mila rispetto allo scorso anno.

La persona più anziana d’Italia, invece, vive in Campania e compirà nei prossimi mesi 115 anni. E’ una donna.

Vitantonio Lovallo è un uomo da record. Nel corso della sua vita ha vissuto storia del Novecento, dalle guerre mondiali all’epidemia di Spagnola, da Hitler e Mussolini, e ha superato anche la dura prova del Covid.

Da giovane è stato pastore e poi mulattiere ed è conosciuto da tutti come una persona sempre sorridente e gentile. In Basilicata, come si legge dal report dell’Istat, a fine ottobre sono 10 i nonnini e le nonnine che hanno un’età pari o superiore a 105 anni, sette nel Potentino e tre nel Materano, uno in meno dello scorso anno.

Claudio Buono