Regione Basilicata, aggiornamento del Fabbisogno di Personale: in arrivo 86 assunzioni in vari settori

Trascorsi i cinque giorni per l’esame e le consultazioni con i sindacati, il documento approderà al più presto in Giunta per l’approvazione definitiva che sbloccherà un imponente programma di assunzioni e di scorrimento delle graduatorie esistenti. Il reclutamento riguarda 86 unità

L’aggiornamento al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) per il triennio 2025-2027 della Regione Basilicata, lo strumento fondamentale per la riorganizzazione e il potenziamento della macchina amministrativa, ha superato l’ultima, cruciale, fase interlocutoria. Il documento definitivo, che cristallizza la strategia di reclutamento, è stato infatti inviato in informativa alle organizzazioni sindacali lo scorso 27 ottobre 2025. Un passaggio dovuto, previsto e disciplinato dal Contratto Collettivo, che impone un periodo di cinque giorni per l’esame e le consultazioni. Venerdì scorso è scaduto il termine e la Giunta regionale ora può procedere con l’approvazione definitiva del Piano alla prima seduta utile. Un via libera che sbloccherà un imponente programma di ingressi capace di valorizzare l’enorme patrimonio delle idoneità già acquisite. A dare sostanza alle intenzioni non sono solo le promesse, ma le cifre concrete. Il piano svela in dettaglio l’utilizzo immediato delle risorse disponibili per il 2025, concentrandosi in larga parte sugli scorrimenti delle graduatorie esistenti. Un esame delle tabelle dettagliate (nella sezione della Programmazione delle Assunzioni 2025, corrispondente alle pagine 17 e 18 del documento) mostra con precisione i numeri attesi che rappresentano una boccata d’ossigeno per l’apparato regionale.

Nello specifico, per l’annualità 2025 e per l’Area del Comparto, si prevede che il reclutamento avverrà in gran parte attraverso l’utilizzo degli elenchi di idonei: 36 unità di Funzionari EQ (Elevata Qualificazione) da assumere tramite scorrimento dell’unica graduatoria utile per il Profilo professionale di Specialista Servizi Giuridici-Amministrativi (SGA); 50 unità di Istruttori da assumere tramite scorrimento delle uniche graduatorie utili, ovvero 41 unità dalla graduatoria Esperti Servizi Amministrativi (ESA) e 9 unità da quella Esperti Tecnici (ETC), nei limiti del numero di idonei. Complessivamente, 86 unità di personale del Comparto saranno reclutate attraverso l’efficace utilizzo delle graduatorie, a cui si aggiungeranno altre procedure per Funzionari e Operatori Esperti.

L’impazienza della platea e dei sindacati è comprensibile, ma la Regione non è stata ferma e ha portato a compimento il lungo e obbligato sentiero della burocrazia per dare attuazione alle assunzioni.

A renderlo noto la stessa Regione Basilicata in una nota diramata alla stampa.