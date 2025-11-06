A Potenza il ‘Balletto Nazionale del Kosovo’. L’1 dicembre l’unica data del Sud Italia al Cineteatro Don Bosco

Dopo l’attesissima prima italiana al prestigioso Teatro Malibran di Venezia, nell’ambito di “Venezia in Danza 2025”(Direzione Artistica: Michela Barasciutti), il Balletto Nazionale del Kosovo approda a Potenza con un evento straordinario: “Carmina Burana”, la celebre cantata scenica di Carl Orff, in scena lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 20:30 presso il Cineteatro Don Bosco. Un unico appuntamento nel Sud Italia, imperdibile per gli amanti della danza e della grande musica, che trasformerà il palcoscenico in una potente celebrazione della vita, del destino e dell’amore.

Un capolavoro del Novecento tra musica, danza e visione

Considerata una delle più iconiche opere musicali del XX secolo, Carmina Burana si ispira ai testi medioevali che esaltano la fortuna, l’amore e la ciclicità dell’esistenza.

Nella versione coreografica firmata da Toni Candeloro, la composizione di Orff diventa un racconto universale dove rigore neoclassico, energia moderna e suggestioni simboliche si fondono in una visione scenica di rara intensità.

“Ho voluto ispirare i numerosi quadri di Carmina Burana rievocando la conoscenza e l’ammirazione verso i grandi coreografi del Novecento con i quali ho avuto la fortuna di collaborare – racconta Toni Candeloro – in particolare Uwe Scholz, la cui sensibilità ho ritrovato nella musica di Carl Orff. È un omaggio alla memoria, alla potenza della forma e alla libertà del gesto.”

Una produzione internazionale di prestigio

Coreografia: Toni Candeloro

Costumi: Toni Candeloro – Sanije Imeraj

Light Designer: Marco Policastro

Video and Laser Design: Florian Canga

Assistente alla coreografia: Antonietta Buccolieri

Direttore del Balletto Nazionale del Kosovo: Sinan Kajtazi

Un progetto culturale firmato APS “Igor Stravinskij”

La tappa lucana è promossa e organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Igor Stravinskij”, impegnata nella diffusione della cultura della danza e della musica. L’obiettivo dell’associazione è favorire l’incontro tra linguaggi, generazioni e culture, valorizzando la Basilicata come crocevia internazionale di arte e innovazione. A sostenere questa grande iniziativa: Fondazione Potenza Futura, Fineco, UPI Basilicata.

Informazioni

📍 Cineteatro Don Bosco, Potenza

📅 Lunedì 1 dicembre 2025 – Ore 20:30

🎟️ Biglietti acquistabili online oppure direttamente al botteghino del Cineteatro Don Bosco

💬 Biglietti ridotti riservati alle scuole di danza e agli studenti del Liceo Statale “W. Gropius” (€9,00)

📩 info: info.igorstravinskijaps@gmail.com