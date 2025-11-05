La Basilicata tra le regioni più sicure d’Italia. Secondo l’indagine de ‘Il Sole 24 Ore’, Potenza al penultimo posto per delitti denunciati

La città di Potenza è al 105/o posto per l’incidenza di delitti denunciati ogni centomila abitanti secondo l’Indice della Criminalità de “Il Sole 24 Ore”, che è stato elaborato sulla base dei dati del Viminale relativi a 106 città. La graduatoria misura le denunce di reato registrate dalle forze dell’ordine ogni 100mila abitanti nel 2024. Solo Oristano ha fatto registrare un’incidenza inferiore. Matera, invece, è al 90/o posto. Tra i dati più significativi, quelli che pongono Potenza al 105/o posto, dietro sempre solo ad Oristano, per i furti, e Matera al 106/o e ultimo posto per le estorsioni.

Bardi: siamo tra le regioni più sicure d’Italia

Il Presidente commenta l’indagine de Il Sole24Ore secondo cui il territorio lucano si attesta tra le regioni più sicure d’Italia. Bardi sottolinea come il dato sulla sicurezza rafforzi l’immagine di un territorio lucano ideale per l’insediamento di imprese e lo sviluppo del turismo.

Il dato emerge con chiarezza e autorevolezza dalle analisi pubblicate dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore: la Basilicata si attesta tra le regioni più sicure d’Italia. “Questo risultato – dice il Presidente Vito Bardi – non è solo una statistica positiva. E’ il riconoscimento tangibile di un modello di civismo diffuso e di una straordinaria coesione sociale che caratterizza la nostra terra. La sicurezza è un pilastro fondamentale per la qualità della vita, l’attrattività e lo sviluppo economico di un territorio”.

Bardi esprime il suo sincero apprezzamento a tutte le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, e Polizie Locali), alla Magistratura e alle Prefetture “per la loro dedizione ininterrotta e l’elevata professionalità con cui operano per la tutela del nostro territorio. L’efficace coordinamento tra le istituzioni preposte al controllo e alla prevenzione è la chiave di volta per il mantenimento di questo standard di eccellenza. Il dato sulla sicurezza – aggiunge il Presidente – rafforza l’immagine di un territorio lucano ideale per l’insediamento di imprese, lo sviluppo del turismo e la crescita serena delle famiglie. La Basilicata non sarà solo la meta del turismo lento o dell’energia pulita, ma si consolida come il luogo dove il tempo scorre con una tranquillità che in altre regioni è diventata merce rara. Siamo una piccola regione, lo sappiamo. Ma la sicurezza non si misura in chilometri quadrati. Si misura in serenità pro-capite. E in quella non ci batte nessuno”.