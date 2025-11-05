Crescita economica. Bene il Sud, male la Basilicata, quartultima in Italia per incremento del PIL

“Nel periodo 2019-2025 il PIL reale del Mezzogiorno è cresciuto dell’8,1%, quindi in maniera maggiore rispetto al resto del Paese (6,4%), mentre la crescita economica della Basilicata fa registrare, sempre nell’arco temporale 2019-2025, un misero 2,2%. Un dato deludente che conferma ancora una volta la fragilità del sistema produttivo lucano e che rappresenta una tirata d’orecchie per la Giunta Bardi che governa la nostra regione da più di sei anni”.

E’ quanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello che così commenta l’indagine della CGIA di Mestre sull’andamento del PIL reale nelle regioni italiane tra il 2019 e oggi.

“L’analisi dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre conferma ancora una volta come il Mezzogiorno d’Italia faccia da traino per la ripresa post Covid in atto nel Paese” – sottolinea Vizziello – “con molte realtà del Sud che hanno dimostrato di reagire al meglio alla sfavorevole congiuntura economica determinata dalla pandemia, dall’ impennata dell’inflazione e dalla guerra tra Russia e Ucraina che ha influito negativamente sul costo dell’energia”.

“Purtroppo” -prosegue il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune-“appare del tutto marginale il contributo della Basilicata al protagonismo economico del Mezzogiorno, con la nostra regione che paga lo scotto della mancanza di una visione strategica capace di immaginare uno sviluppo economico alternativo a quello derivante dalle multinazionali che insistono sul territorio regionale”.

“Se regioni come Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania fanno registrare incrementi del PIL nettamente superiori alla media nazionale e tre o quattro volte maggiori di quello della Basilicata vuol dire che quelle regioni sono riuscite a sfruttare al meglio le risorse del PNRR o dei Fondi Strutturali Europei per garantire maggiore innovazione e produttività alle imprese”- sottolinea Vizziello-“ al contrario della nostra regione che incontra serie difficoltà nel valorizzare le risorse di matrice europea”.

“Solo una profonda revisione della spesa pubblica regionale finalizzata ad eliminare i fattori determinanti delle diseconomie regionali” -conclude Vizziello – “consentirà alla nostra regione di venir fuori dalla situazione di stallo in cui a tutt’oggi versa”.