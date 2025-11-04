Ruoti in festa per il suo centenario. Oggi compie 100 anni nonno Gerardo Scavone

Basilicata, e potentino in particolare, sempre più terra di longevità. Continuano ad arrivare segnalazioni di compleanni centenari e ultracentenari. Oggi 4 novembre 2025 è una data speciale per la comunità di Ruoti e soprattutto per la famiglia Scavone: Gerardo Scavone, nato proprio a Ruoti in contrada Bosco Grande il 4 novembre del 1925, taglia lo straordinario traguardo dei 100 anni! Il signor Gerardo, ancora oggi residente nella sua amata contrada, era sposato con la signora Angela Summa, e la loro era una storia di vita radicata nel territorio.

Per celebrare questo secolo di vita, i nipoti hanno organizzato un pranzo di festeggiamenti che si terrà in giornata. Sarà un momento di gioia e affetto per onorare lo “zio Gerardo”. Ai festeggiamenti è prevista anche la partecipazione del Sindaco di Ruoti, Franco Gentilesca, che porterà gli auguri e l’abbraccio di tutta l’amministrazione e della cittadinanza a questo illustre concittadino.

Auguri!

redazione