Monitoraggio, tutela del territorio e bollettini meteo: sottoscritta convenzione tra il Comune di Tito e l’AROMT Basilicata

Una bella notizia per chi crede nella prevenzione e nella tutela del territorio: il Comune di Tito ha approvato, con deliberazione di giunta comunale, una nuova convenzione con l’Associazione Regionale per l’Osservazione, il Monitoraggio e la Tutela del Territorio – AROMT Basilicata. Si tratta di un accordo di collaborazione, che darà vita a un servizio innovativo di ricezione dei Bollettini AROMT Basilicata. Questi bollettini saranno destinati alla Polizia Locale, ai servizi comunali di Protezione Civile e alle associazioni di volontariato del territorio, con lo scopo di migliorare la capacità di risposta in caso di eventi meteo significativi e di rafforzare il monitoraggio locale.

Cosa cambia concretamente? I Bollettini AROMT Basilicata non sostituiranno quelli ufficiali della Protezione Civile Regionale, ma diventeranno uno strumento di supporto operativo per chi, ogni giorno, lavora sul campo per la sicurezza dei cittadini. Saranno documenti tecnici, chiari e precisi, utili a:

interpretare in modo immediato le condizioni meteo e i rischi associati;

favorire la collaborazione tra AROMT, Polizia Locale e Protezione Civile;

migliorare la prevenzione e la tempestività nelle comunicazioni operative.

Un altro aspetto fondamentale del progetto è la realizzazione di nuove stazioni meteorologiche e webcam lungo la Fiumara di Tito, che permetteranno un monitoraggio costante delle condizioni idro-meteorologiche del territorio. Questo consentirà di avere dati in tempo reale e di intervenire con maggiore efficacia in caso di criticità. Con questa convenzione, Tito si conferma un Comune attento alla prevenzione e all’innovazione, e AROMT Basilicata consolida il proprio impegno nel diffondere una cultura della sicurezza meteorologica basata su conoscenza, dati e collaborazione.

“Un passo avanti concreto verso una Basilicata più sicura e consapevole”, fa sapere l’Associazione Regionale per l’Osservazione il monitoraggio e la Tutela del Territorio, che tramite il presidente Nicola Grujic fa sottolinea: “Questa convenzione rappresenta un passo importante per la nostra associazione e per il territorio. La collaborazione con il comune di Tito ci permetterà di mettere a disposizione delle istituzioni locali strumenti concreti di prevenzione e monitoraggio, in grado di supportare le attività della Protezione Civile e della Polizia Locale. Crediamo che la sicurezza passi prima di tutto dalla conoscenza e dalla condivisione dei dati. Con questo accordo, rafforziamo la rete di cooperazione tra enti, tecnici e volontari, con l’obiettivo comune di proteggere le nostre comunità e migliorare la risposta agli eventi meteo sempre più estremi”.

“Desidero inoltre – conclude Grujic – rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco Fabio Laurino sindaco e a tutti gli organi comunali del Comune di Tito per la fiducia riposta nel nostro progetto e per la sensibilità dimostrata verso i temi della prevenzione e della sicurezza territoriale”.