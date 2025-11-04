E-Distribuzione investe oltre 3 milioni di euro per la resilienza climatica della rete elettrica di Potenza

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, avvia il Progetto Resilienza Climatica 2025/2026 nella città di Potenza, con l’obiettivo di rafforzare la rete elettrica e renderla sempre più resistente agli eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, rappresenta un passo importante per potenziare l’infrastruttura elettrica cittadina, migliorare la qualità e la continuità del servizio e accompagnare la città verso le sfide della transizione energetica. Il progetto comprende il rinnovo di circa 16 chilometri di cavi interrati di Media Tensione, con un impatto diretto sul miglioramento del servizio per oltre 18.000 utenti.

“Un investimento per il futuro – hanno dichiarato Michele Beneventi, assessore all’Ambiente ed Energia e Francesco Giuzio, assessore alla Viabilità del Comune di Potenza – Grazie a questo progetto, E-Distribuzione punta a ridurre le interruzioni del servizio, incrementare la sicurezza della rete e favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili. L’iniziativa rientra nel più ampio piano nazionale di resilienza climatica, con interventi mirati alla modernizzazione delle infrastrutture elettriche e all’utilizzo di tecnologie digitali e materiali innovativi per affrontare le nuove sfide ambientali”.

“Con questo progetto – aggiungono i due assessori – E-Distribuzione conferma il suo impegno a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica delle comunità locali. Desideriamo ringraziare i responsabili unità territoriale Potenza Ing. Vincenzo D’Amore e ing. Cirigliano Giovanni, e il tecnico di riferimento territoriale Antonio Tempone. Potenza sarà tra le prime città del Mezzogiorno a beneficiare di una rete elettrica più moderna, efficiente e pronta per la transizione energetica”.

“Accogliamo con grande favore questo importante investimento di E-Distribuzione – conclude il Sindaco Vincenzo Telesca – un investimento che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la nostra città. Gli interventi previsti non solo miglioreranno la qualità e l’affidabilità del servizio elettrico, ma contribuiranno anche a ridurre i disagi legati agli eventi meteorologici estremi e a rendere Potenza più sicura, sostenibile e pronta alle sfide della transizione ecologica. È un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato a beneficio dei cittadini e del territorio”.