Potenza, insulta e minaccia la moglie davanti al figlio di pochi anni. Arrestato un 30enne

Nel corso del week-end appena conclusosi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Potenza, coadiuvati da personale della locale Stazione Carabinieri, sono stati chiamati ad intervenire, nel capoluogo, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 per una lite in ambito domestico.

Gli uomini dell’Arma, giunti presso l’abitazione hanno trovato una donna poco più che trentenne in forte stato di agitazione. Ristabilita la calma, veniva affidata alle cure del personale del 118 contestualmente allertato dalla Centrale Operativa dei Carabinieri.

Per quanto emerso dai primi accertamenti esperiti sul posto, il convivente, suo coetaneo ed originario della provincia, avrebbe poco prima aggredito verbalmente e minacciato la convivente, anche in presenza del figlio minore della coppia rompendo, nell’impeto d’ira, il vetro di una porta dell’abitazione.

Quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma ha fatto emergere, inoltre, che la giovane donna sarebbe stata vittima da circa due anni, di condotte maltrattanti, incluse vessazioni, aggressioni fisiche e verbali mai denunciate.

L’uomo, dopo aver ha rifiutato le cure da parte dei sanitari del 118, in ossequio a quanto previsto dal protocollo “Codice Rosso”, è stato dichiarato in arresto e condotto presso gli uffici dell’Arma in via Pretoria. A conclusione delle formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In data odierna l’arresto è stato convalidato dal GIP del locale Tribunale che, al termine dell’udienza, ha disposto a carico dell’indagato, per il quale, si precisa, vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura della custodia cautelare in carcere.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza desidera richiamare l’attenzione sull’importanza della tempestività nella segnalazione di episodi di violenza di genere o domestica poiché la prontezza nel comporre il NUE 112 o nel recarsi presso la più vicina Stazione Carabinieri è un requisito essenziale per consentire l’intervento immediato e l’adozione delle misure cautelari a tutela della vittima.