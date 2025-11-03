Borghi Eccellenti Lucani: un weekend di successo per il ponte di Ognissanti

Anche nel weekend di Ognissanti 2025, i borghi Eccellenti Lucani (BEL) hanno accolto un’affluenza straordinaria di turisti e visitatori, confermandosi come mete ideali per coloro che cercano un’esperienza autentica e immersiva nella bellezza paesaggistica e culturale della Basilicata.

Le Piccole Dolomiti Lucane, in particolare Castelmezzano e Pietrapertosa, sono state le protagoniste indiscusse di questo afflusso, registrando un numero record di presenze. La tre giorni di “Sapori d’Autunno”, svolta a Pietrapertosa, ha riscosso un successo strepitoso, attirando amanti della buona cucina, desiderosi di assaporare i piatti tipici preparati con ingredienti freschi e genuini del territorio.

Inoltre, molti escursionisti hanno scelto di visitare San Fele, dove le spettacolari cascate hanno lasciato tutti senza fiato, dimostrando quanto questo angolo di paradiso naturale continui ad affascinare chi cerca avventura e relax. Le visite ai vari borghi e ai siti di interesse storico e archeologico sono state molteplici, con un’incredibile partecipazione di famiglie, gruppi organizzati e viaggiatori solitari.

Questi risultati positivi non solo testimoniano l’attrattiva dei nostri borghi, ma rappresentano anche una motivazione forte per amministratori locali, operatori turistici e volontari. L’impegno congiunto di tutte le parti coinvolte è fondamentale per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e naturale della nostra terra. Le prospettive future sono promettenti e invitano a continuare su questa strada, puntando a un turismo sostenibile e di qualità che possa garantire benessere e crescita alla comunità lucana.

Lo comunica il coordinamento BEL.