La Basilicata protagonista a Ecomondo. Appuntamento a Rimini dal 4 al 7 novembre

La Regione parteciperà alla più importante fiera europea dedicata alla transizione ecologica, all’economia circolare e alle energie rinnovabili, in programma dal 4 al 7 novembre alla Fiera di Rimini, in due appuntamenti che metteranno al centro il tema della crescita verde.

La Regione Basilicata sarà protagonista a Ecomondo 2025, la più importante fiera europea dedicata alla transizione ecologica, all’economia circolare e alle energie rinnovabili, in programma dal 4 al 7 novembre prossimi alla Fiera di Rimini. Nell’ambito dell’iniziativa ‘Energia, innovazione e sostenibilità’, promossa insieme alla Società energetica lucana (Sel), il Dipartimento Ambiente della Regione parteciperà a due appuntamenti che metteranno al centro il tema della crescita verde e della transizione energetica.

Il 4 novembre, dalle 18 e 30 alle 20, prevista l’iniziativa ‘Aperitivo di Networking’ presso lo stand Sel – Regione Basilicata (Hall Sud n. 210), un momento informale di confronto e condivisione di idee tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria, alla presenza del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dei rappresentanti della Società energetica lucana, e di altri esponenti del mondo produttivo e ambientale.

Il giorno successivo, 5 novembre dalle 10 alle 11 e 30, la Basilicata sarà al centro della Tavola rotonda istituzionale ‘Green Power e Sostenibilità’ nella Sala Girasole – Padiglione B7 (Ingresso Est), dedicata a visioni, progetti e partnership che guardano alla transizione energetica come leva di sviluppo per il territorio e per il Paese. Interverranno il presidente Vito Bardi, l’assessore all’Ambiente Laura Mongiello, il direttore del Dipartimento Ambiente, Territorio ed Energia Canio Santarsiero e rappresentanti della Società energetica lucana con l’Amministratore Unico Luigi Modrone e il Direttore Generale Piernicola Pisani.

La presenza della Basilicata a Ecomondo conferma l’impegno della Regione nella promozione di politiche per l’energia pulita, la sostenibilità ambientale e l’innovazione, con l’obiettivo di coniugare tutela del territorio e sviluppo economico nel segno della transizione verde.