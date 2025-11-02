A Vietri di Potenza la ‘Camminata tra gli ulivi’. Il 9 novembre una mattinata di cammino, storia, fede, ruralità e gusto  

L’Associazione ASD Sentieri è lieta annunciare una mattinata speciale all’insegna della storia, cultura, fede, ruralità e gusto. L’evento si svolgerà nel suggestivo contesto di Vietri di Potenza e offrirà un’opportunità unica per scoprire le bellezze e le tradizioni del nostro territorio. A farlo sapere è il presidente, Michele Miglionico.

La giornata avrà inizio in prima mattinata nel centro del paese, da cui un percorso guidato condurrà i partecipanti attraverso una lunga scalinata al convento dei frati cappuccini. “Qui, immersi nella natura, avremo modo di esplorare un ambiente ricco di storia e tradizione agricola, dove si coltivano con passione vino, olio, frutta e ortaggi. Il convento, circondato da imponenti mura, ospita anche una cisterna storica progettata per raccogliere le acque piovane dei declivi circostanti, un esempio dell’ingenuità architettonica di un tempo”, ha sottolineato Miglionico.

Uno dei tesori più preziosi che il convento custodisce è una biblioteca storica che conserva oltre 3000 volumi, tra cui una Bibbia risalente al 1500 e rarissimi testi della seconda metà del 1400. Durante la visita, guidata da Padre Giuseppe, avremo l’opportunità di ammirare opere d’arte di inestimabile valore, tra cui un magnifico reliquiario settecentesco contenente rare reliquie, come una spina della corona di Cristo, nonché un crocifisso di San Gerardo Maiella donato alla famiglia Coppola di Vietri.

Dopo la visita al convento, a piedi verso il centro abitato di Vietri e poi, con i mezzi, si proseguirà fino agli uliveti. Qui il gruppo sarà ospite di Nicola Priore del Frantoio Oleario di contrada Malde, che guiderà tutti in una breve camminata tra le piante secolari di ulivo. I partecipanti avranno l’opportunità di assistere al processo di trasformazione delle olive in olio presso il frantoio, un’esperienza che unisce tradizione e passione per la terra. Infine, prima del rientro a casa per il pranzo, la degustazione della bruschetta preparata con l’olio extravergine di oliva di Vietri di Potenza, un’autentica prelibatezza locale che testimonia l’impegno e la cura degli agricoltori della comunità.

“Invitiamo a partecipare a questa mattinata di scoperta e convivialità, per valorizzare e celebrare insieme le nostre radici culturali e culinarie”, ha aggiunto Miglionico.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare la nostra associazione al seguente recapiti: 3478776280.