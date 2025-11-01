Un’iniziativa di rete per valorizzare tradizione, fede e territorio. A Picerno il presepe vivente “La Luce nel Borgo” dal 19 al 21 dicembre

L’Associazione “La Rete” APS-ETS annuncia la prima edizione del Presepe Vivente “La Luce nel Borgo”, che si terrà a Picerno nei giorni 19 dicembre (in mattinata apertura esclusiva per le scuole), 20 e 21 dicembre (in orario pomeridiano e serale, aperto a tutti), presso il Borgo dell’Accoglienza – Palazzo Tarulli, nel cuore del centro storico di Picerno.

L’iniziativa, patrocinata gratuitamente dalla Regione Basilicata, nasce come progetto di valorizzazione culturale, artistica e spirituale dell’intera area Marmo–Platano–Melandro, con l’obiettivo di unire le comunità locali in un grande evento di rete dedicato al Natale e alle tradizioni lucane.

Un percorso di fede, arte e cultura

Il presepe vivente si svilupperà come un percorso scenico e immersivo, in cui botteghe, locande, mestieri e scene di vita popolare ricreeranno l’atmosfera di Betlemme.

Sarà un’esperienza che unirà arte, fede e cultura, trasformando il borgo storico e il Parco Verde di Palazzo Tarulli in un villaggio vivo e luminoso.

Ogni scena sarà coordinata da una direzione generale e artistica, per garantire un’armonia complessiva e una regia condivisa, pur valorizzando le proposte provenienti da associazioni, gruppi e singoli partecipanti.

Una mostra presepiale e laboratori artistici

Accanto al Presepe Vivente, l’Associazione La Rete APS-ETS promuove anche una Mostra Presepiale che sarà allestita negli spazi del Palazzo Sulli nei giorni del presepe e resterà aperta fino alla fine delle festività natalizie.

Chiunque desideri esporre i propri presepi o le proprie creazioni — artisti, scuole, gruppi e associazioni — potrà partecipare liberamente.

La mostra sarà arricchita da laboratori artistici e didattici, già avviati in collaborazione con alcune scuole del territorio, e dalla presenza di un noto artista presepista napoletano, che offrirà consigli e supporto tecnico per la realizzazione delle opere.

Un’iniziativa che intende rivalorizzare il presepe come forma d’arte, cultura e spiritualità, coinvolgendo attivamente grandi e piccoli.

Al termine del periodo espositivo si terrà una cerimonia di premiazione dei lavori più originali e significativi.

Un evento per tutto il territorio

“La Luce nel Borgo” è un evento corale e territoriale, che coinvolge Picerno e i comuni dell’area Marmo–Platano–Melandro — da Balvano a Bella, da Vietri di Potenza a Baragiano e Muro Lucano — in un unico grande progetto di partecipazione.

Sono invitate a prendere parte associazioni, pro loco, scuole, gruppi folkloristici e amministrazioni comunali, per contribuire con le proprie tradizioni e peculiarità.

L’obiettivo è realizzare un grande presepe della comunità, dove ogni realtà locale porti la propria luce.

Iscrizioni aperte fino al 15 novembre

Le iscrizioni per partecipare come figuranti o collaboratori sono già aperte.

Possono aderire singoli, famiglie, gruppi, associazioni e rappresentanze dei comuni vicini, segnalando la propria disponibilità o le proprie idee entro il 15 novembre 2025.

Tutte le proposte saranno accolte e valutate dalla direzione generale e artistica per essere integrate nel percorso comune.

Questo progetto ha bisogno della collaborazione di tutti:

sono previsti circa 100 figuranti, ma servono anche mani e competenze diverse per rendere possibile la realizzazione delle circa venti grandi scene che comporranno il presepe vivente.

C’è bisogno di chi aiuti nell’allestimento tecnico, nel montaggio delle strutture e delle locande, di chi si occupi di costumi, trucco, parrucco, scenografie e ambientazioni.

Il lavoro tecnico è già avviato: chi desidera contribuire come volontario, anche solo per alcune ore — nei fine settimana o in orario serale — può segnalare la propria disponibilità e unirsi alla squadra.

Ogni contributo, piccolo o grande, sarà prezioso per dare forma a questo grande scenario condiviso, simbolo di una comunità che sa collaborare e costruire insieme.

📲 Per iscriversi o ricevere informazioni:

Inviare un messaggio WhatsApp o e-mail a:

351 306 7710 – ✉️ – ✉️ lareteassociazione@libero.it

Per esigenze particolari contattare:

Antonio Marrese (Presidente) 329 648 1400

Gabriele Margiotta (Direzione artistica e regia) 333 124 7986

Daniela Scinardo Ratto (Vicepresidente) 347 669 5682

Un progetto di valore regionale

Come si legge nel decreto firmato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’iniziativa “riveste particolare prestigio e interesse per l’intero territorio regionale”, per il suo valore artistico e sociale e per la capacità di promuovere la Basilicata come terra di cultura, tradizione e spiritualità.

“La Luce nel Borgo” vuole essere un momento di bellezza e di comunità, un evento che prepara al Natale e, al tempo stesso, un attrattore turistico e culturale per l’intera provincia di Potenza.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di visita e gli orari ufficiali di apertura per i visitatori provenienti da tutta la regione.

Il Natale quest’anno inizia nel Borgo. Partecipa anche tu e diventa parte di questa luce che nasce tra la nostra gente.