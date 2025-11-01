All’UniBas il primo master in Italia che forma i professionisti che scrivono la storia, i dialoghi e la struttura narrativa di un’opera audiovisiva

C’è tempo fino al 17 novembre 2025 per iscriversi al master in “Sceneggiatura per il Cinema, il Gaming e l’Audiovisivo”: il primo master universitario in Italia che forma i professionisti che scrivono la storia, i dialoghi e la struttura narrativa di un’opera audiovisiva.

Un Master universitario di primo livello, della durata di un anno, che si articola in 1500 ore complessive tra didattica, stage e masterclass, che punta a formare una nuova generazione di sceneggiatori altamente qualificati e creativi, in grado di sviluppare narrazioni capaci di cogliere le sfide e le opportunità del settore cinematografico e televisivo contemporaneo e di lavorare efficacemente nella stesura di sceneggiature per film, serie TV, videogiochi e altre forme di media visivi.

E’ la nuova proposta formativa dell’Università degli Studi della Basilicata. La presentano il professor Donato Verrastro, coordinatore del Comitato scientifico del Master e le componenti dello stesso Comitato, la professoressa Maria Teresa Imbriani e la ricercatrice Lucia Varasano.

Guarda l’episodio di Unibas Inside dedicato al Master “Sceneggiatura per il Cinema, il Gaming e l’Audiovisivo”.

Link diretto al video: https://www.youtube.com/watch?v=e6mYMLvLibo