Esce il video ufficiale de “L’Amore per me”, il secondo singolo dell’album d’esordio della band lucana degli Awonagana

È ora disponibile su YouTube il video ufficiale de “L’Amore per me”, secondo singolo tratto dall’album d’esordio “Punk’N’Roll” degli Awonagana, band emergente di Spinoso, piccolo paese della provincia di Potenza. Una melodia intensa e sincera che racconta l’amore come forza salvifica.

“L’amore per me” mostra il lato più intimo della band, denso di malinconia e verità. Una canzone che parla del bisogno di appoggio, di guarigione, e di comprensione reciproca. Per gli Awonagana, amare è cercarsi nell’altro, specchiarsi nella fragilità reciproca, trovare nel legame una spinta a riscoprirsi e a crescere. Il video rappresenta le varie fasi di un amore vissuto all’estremo, dove ogni sensazione ed ogni emozione è portata al limite. Due cuori che battono all’unisono legati da una filo rosso che inietta linfa vitale e li unisce anche quando distanti, fino a farli ritrovare.

REGIA: Mattia Giorgio

ATTORI PROTAGONISTI: Alba Salvati – Salvatore Castronuovo

SCENEGGIATURE E GRAFICHE: Anastasia Montesano

BASSO: Vittorio Frezza CORI: Ireef (Irene Franco)

MIX E MASTERING: Memory Seizure

Il video è stato realizzato nel Potentino, a Spinoso, Marsicovetere e San Brancato di Sant’Arcangelo.

CHI SONO GLI AWONAGANA?

Ivano Franco (Ivan) – Batteria – Musicista sin dall’infanzia, Ivan ha coltivato la sua passione ascoltando giganti come Queen e Dire Straits, per poi trovare la propria identità musicale nel grunge (Pearl Jam, Alice in Chains), nell’alternative rock/metal e nel pop-rock. Ha militato nei Foredawn, band alternative metal di Milano con cui ha inciso un album tra il 2016 e il 2018. Cofondatore degli Awonagana, è tra i pilastri del progetto nato nel 2021 e consolidato nel 2024. Oltre ad essere il batterista, contribuisce attivamente alla composizione musicale e scrittura dei brani.

Michele Spolidoro (Mike) – Chitarra – La passione per la musica gli è stata trasmessa dal padre e ha imbracciato la chitarra già a dieci anni. Cresciuto a pane e blues, Mike è un amante delle contaminazioni musicali e dei mix di generi, elemento che si riflette nella sua versatilità chitarristica e nella ricchezza delle sonorità della band. Il suo stile è uno dei pilastri del sound distintivo degli Awonagana.

Vittorio Solimando (Lo zio) – Chitarra e Voce – Frontman, autore e cofondatore della band, Vittorio scopre l’amore per la musica grazie a suo zio chitarrista. A Londra, ascoltando per la prima volta i Nirvana, nasce la scintilla per il rock. A 15 anni inizia a suonare basso e chitarra, e fonda la sua prima band; l’anno dopo comincia a scrivere canzoni e poesie. Le sue composizioni uniscono hard rock, punk e rock classico, con testi che riflettono emozioni crude e temi esistenziali.

IDENTITÀ E ASPIRAZIONI

Gli Awonagana sono una band che nasce dal desiderio di raccontare la realtà senza filtri, con sonorità che spaziano dal punk al blues, passando per il grunge e il rock ‘n’ roll. Le loro canzoni parlano di libertà, emozioni, desideri e quotidianità, con testi che riflettono esperienze personali e collettive. La forza della band risiede anche nella spontaneità del loro approccio musicale: ogni brano nasce da un’urgenza espressiva, senza sovrastrutture, con l’autenticità di chi suona prima per sé stesso, poi per il mondo. Con l’uscita dell’album “Punk n Roll”, la band si propone di portare la propria musica a un pubblico sempre più ampio, mantenendo intatta la propria autenticità e passione per la musica.