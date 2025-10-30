Elenia Marchetto orgoglio lucano. Nominata ambasciatrice della società Dante Alighieri, altro prestigioso premio

30 Ottobre 2025 nessun commento 162 Dalla Basilicata

Da fine maggio ad oggi ha ricevuto nove premi. L’ultimo, è davvero prestigioso: per Elenia Marchetto, giornalista e poetessa lucana, originaria di Picerno, nei giorni scorsi è stata nominata ambasciatrice della società Dante Alighieri, impegnata su tutto il territorio nazionale e divulgare la cultura. Marchetto continua a inanellare premi letterari con le sue poesie. Nell’ultima puntata di Caleidoscopio, format della Regione Basilicata, racconta la sua passione per il giornalismo e la scrittura. Ecco l’intervista di Massimo Brancati dell’ufficio stampa della Regione.

Claudio Buono

