Elenia Marchetto orgoglio lucano. Nominata ambasciatrice della società Dante Alighieri, altro prestigioso premio

Da fine maggio ad oggi ha ricevuto nove premi. L’ultimo, è davvero prestigioso: per Elenia Marchetto, giornalista e poetessa lucana, originaria di Picerno, nei giorni scorsi è stata nominata ambasciatrice della società Dante Alighieri, impegnata su tutto il territorio nazionale e divulgare la cultura. Marchetto continua a inanellare premi letterari con le sue poesie. Nell’ultima puntata di Caleidoscopio, format della Regione Basilicata, racconta la sua passione per il giornalismo e la scrittura. Ecco l’intervista di Massimo Brancati dell’ufficio stampa della Regione.