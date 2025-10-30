Campionato Mondiale di Pizza Piccante, Basilicata presente con il giudice Loredana Carlucci

Basilicata presente al Campionato Mondiale di Pizza Piccante, che si è svolto a Scalea in Calabria nei giorni scorsi, per la 24^ edizione.

A rappresentare la Basilicata il giudice Loredana Carlucci, di Picerno, che ha avuto l’onore di stare in giuria con personaggi di rilievo come il noto pizzaiolo Luciano Sorbillo.

I partecipanti al Campionato sono arrivati non solo dalle altre regioni italiane, ma anche da Francia, Spagna, Belgio, Albania, Estonia, Bulgaria, dalle isole Canarie e ancora dal Messico, dall’Argentina, dalla Colombia, dallo Sri Lanka.

L’evento internazionale si è tenuto presso il San Domenico Family Hotel. Organizzato dal Movimento Pizzaioli Italiani, la manifestazione ha accolto delegazioni da 15 nazioni e 18 regioni italiane, con ingresso gratuito e un programma che ha unito competizione, inclusione sociale e valorizzazione del territorio calabrese.

Durante l’evento anche esibizioni di pizza freestyle e attività di orientamento professionale rivolte agli studenti delle scuole alberghiere.

“È stata un’esperienza davvero fantastica partecipare come giudice alla 24ª edizione del Campionato Mondiale della Pizza Piccante. Un evento pieno di passione e talento”, ha dichiarato Carlucci a Melandro News, che ha ringraziato “il presidente Francesco Matellicani e a tutto il suo staff del Movimento Pizzaioli Italiani per l’organizzazione impeccabile e per aver creato ancora una volta un evento unico che celebra l’arte della pizza e i suoi straordinari protagonisti”. “Un onore – ha concluso – essere tra i giudici di un evento così speciale”.

