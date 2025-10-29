Il lucano Teodosio Pisani conquista a Roma il secondo posto nella classifica nazionale istruttori maschili al “Nordic Walking Style”

Prestigioso risultato per l’aviglianese Pisani Teodosio Angelo Raffaele, che ha conquistato il secondo posto nella classifica istruttori maschili alla grande finale nazionale del Nordic Walking Style, svoltasi lo scorso 26 Ottobre nello splendido scenario del Parco degli Acquedotti di Roma. La manifestazione, che ha riunito i migliori istruttori e interpreti di  Nordic Walking da tutta Italia, qualificatisi attraverso le tre tappe dei circuiti nazionali Nord, Centro-Sud e Sicilia, ha rappresentato l’evento conclusivo di una stagione intensa e ricca di appuntamenti. Pisani si è distinto per tecnica impeccabile, resistenza, coordinazione,  e stile di camminata fluido, qualità che gli hanno permesso di salire sul podio e portare in alto il nome di Avigliano e della Basilicata. “È stata un’esperienza entusiasmante e molto impegnativa, ha commentato Pisani al termine della gara.

Confrontarsi con istruttori di altissimo livello in un contesto così suggestivo è motivo di grande orgoglio. Questo risultato è frutto di passione, impegno e della voglia di migliorarsi costantemente, ma è anche una vittoria che dimostra  come un diversamente giovane  può fare sana attività sportiva e raggiungere abilità tecniche considerevoli.” L’evento, organizzato sotto l’egida delle principali associazioni italiane di Nordic Walking, ha sottolineato ancora una volta l’importanza di questa disciplina per la salute, il benessere e la socialità.

Il Parco degli Acquedotti, con i suoi paesaggi storici e naturali, ha fatto da cornice ideale a una giornata di sport e condivisione. Il successo di Pisani Teodosio conferma la crescita del movimento del Nordic Walking anche nel territorio aviglianese e lucano.

Claudio Buono

