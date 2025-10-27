Beni culturali, Basilicata al top. La regione al primo posto per la spesa pro-capite per tutela e valorizzazione

Il Presidente Vito Bardi commenta con soddisfazione la notizia sulla spesa pro-capite per la tutela e valorizzazione dei beni culturali che vede la Basilicata al primo posto tra le regioni a statuto ordinario. “Il governo lucano punta a tradurre in sviluppo il patrimonio culturale”.

Non è insolito che il mattino abbia l’oro in bocca, specialmente quando l’oro in questione brilla di storia e bellezza. È l’oro del nostro patrimonio culturale. Ed è in Basilicata che si è scelto di lucidarlo con maggiore cura. I dati del 2023 sulla spesa per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ci dicono che con 47,2 milioni di euro siamo la prima regione a statuto ordinario per impegno di spesa pro-capite. La Basilicata è la prova vivente che investire in cultura non è un costo, ma un moltiplicatore di valore. La regione lucana si piazza immediatamente dopo quelle a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), confermando una tendenza che fa ben sperare per il futuro di questa terra.

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso grande soddisfazione per il risultato: “Questi numeri sono la dimostrazione che la cultura e il turismo sono una grande risorsa della nostra Basilicata. Essere la prima regione a statuto ordinario per spesa pro-capite destinata alla tutela e valorizzazione dei beni culturali nel 2023 è un risultato che inorgoglisce l’intera comunità lucana e conferma la validità della nostra strategia di sviluppo. Non si tratta solo di preservare la nostra straordinaria eredità – dai Sassi di Matera ai borghi storici, dai siti archeologici ai paesaggi rurali unici – ma di innescare un meccanismo virtuoso di crescita economica e sociale”.

Il Presidente ha sottolineato la visione strategica del governo lucano: “Abbiamo investito in modo organico e strutturato, credendo fermamente che ogni euro speso in questo settore si traduca in opportunità concrete, soprattutto per i giovani talenti e per lo sviluppo delle aree interne e dei piccoli comuni. Il nostro obiettivo è rendere la Basilicata non solo una meta imperdibile, ma un laboratorio di innovazione culturale che sappia coniugare autenticità, storia e modernità. Stiamo costruendo – come dimostrano il progetto “Fantastico Medioevo” nel Vulture-Melfese, il percorso di valorizzazione della Magna Grecia nel Metapontino e dei riti arborei nell’area dei Parchi di Basilicata – un futuro in cui il nostro patrimonio sia il motore trainante del benessere e del progresso, con la consapevolezza che solo investendo sulla nostra identità potremo essere competitivi a livello nazionale e internazionale. Continueremo su questa strada, rafforzando il sistema culturale regionale per capitalizzare l’esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura e dare il giusto slancio alla nostra terra”.

L’impegno della Regione, dunque, non si ferma alla mera conservazione, ma punta a una rigenerazione culturale che, unita alla valorizzazione delle eccellenze lucane, promette di posizionare la Basilicata in una posizione di leadership, “trasformando la sua storia millenaria – ha concluso Bardi – in un ponte verso il futuro”.

