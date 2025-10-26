“La Giara” di Luigi Pirandello in replica a Potenza. Appuntamento al Teatro Stabile l’11 e 12 novembre

Dopo il grande successo dello scorso 2 Maggio, a Potenza, in occasione dell’Autunno Letterario 2025, ritorna “La Giara”, di Luigi Pirandello. A portare in scena la famosa e divertente commedia, con atto unico, ambientata nella campagna siciliana, la compagnia teatrale potentina, “La Teca dell’Immaginario”, con la regia di Gianni Montatori e l’aiuto regista, l’attrice Donatina Lacerenza.

Come da locandina qui pubblicata, due saranno gli spettacoli che si terranno, martedì 11 novembre e mercoledì 12 novembre, nello storico Teatro “Francesco Stabile”, al prezzo di 10,00 euro, con ingresso alle ore 19:30 e sipario alle ore 20:00.

A salire sul prestigioso palco potentino saranno gli attori Antonio Corrado (Don Lolò Zirafa), Ernesto Balì (Zi Dima Licasi), Giovanna Rossini (Donna Lella), Donatina Lacerenza (Avv. Scimè), Rocco Becce (Mulattiere), Gilda Rezzuti (Sora Tana), Antonietta Lisco (Trisuzza), Antonia Guarino (Tararà) e Anna Maria La Marca (Fillicò).

Per informazioni e prenotazioni dei biglietti, potete rivolgervi, oltre al botteghino, ai seguenti recapiti telefonici: 339/5751463 – 347/4542090 – 330/659672.