Europe Direct, un ponte tra Basilicata e UE. L’associazione lucana che ha attivato ben 530 progetti europei

L’associazione, che opera sul territorio lucano da oltre 20 anni, ha attivato circa 530 progetti europei e organizzato oltre 13 mila esperienze giovanili all’estero tra corsi di formazione, scambi e attività culturali, alternanza scuola-lavoro. Ha orientato oltre 4000 mobilità per adulti.

Europe Direct Basilicata, molto attiva nei programmi europei e nei partenariati a livello internazionale, è stata inserita tra le prime tre associazioni italiane per numero e qualità di iniziative.

Quest’anno, per la prima volta, c’è una lucana tra i redattori di ErasMag, il magazine europeo che racconta le esperienze Erasmus.

