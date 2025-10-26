Allarme furti nel Potentino. Bande di ladri a Marsico Nuovo e Brienza

Non solo truffe ai danni di anziani – con importanti risultati raggiunti dai Carabinieri – ma anche i furti nelle abitazioni. Ritorna la paura sul territorio del Potentino, con una serie di episodi che in questi giorni si sono verificati a Brienza e ieri nel pomeriggio a Marsico Nuovo, in località Pergola.

Ieri pomeriggio, poco dopo le ore 18:00, come dimostrano le foto in pagina, una banda composta da almeno quattro ladri, ha tentato il colpo in una villetta a Marsico Nuovo. Dopo un paio di minuti di sopralluoghi e dopo aver lanciato un sasso contro i cani che abbaiavano, vista la presenza all’interno dei proprietari si sono dati immediatamente alla fuga.

Soggetti irriconoscibili dal momento che sembrano indossare un passamontagna. Ma nel tardo pomeriggio di ieri sarebbero almeno tre i tentativi sul territorio, tra contrada Sassano e Cagadiavoli.

Stando a quanto riferito dai cittadini, con l’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Viggiano, i ladri si sarebbero dileguati nei terreni facendo perdere ogni traccia.

Qualche giorno fa anche a Brienza diversi episodi registrati. A questi episodi vanno aggiunte le truffe messe a segno, ma con ben quattro arresti negli ultimi giorni nel Potentino, due a Muro Lucano (un napoletano e un romeno) e altrettanti a Palazzo San Gervasio (due napoletani).

Sugli ultimi episodi avvenuti a Brienza e Marsico Nuovo indagano i Carabinieri della Compagnia di Viggiano.

Claudio Buono