Va in escandescenza su un autobus tra Vietri di Potenza e Buccino sul raccordo autostradale. Interviene la Polizia

Si sono vissuti attimi di terrore qualche giorno fa a bordo di un bus sostitutivo di Trenitalia, che partito da Potenza doveva raggiungere Salerno. Un giovane, di nazionalità straniera, è andato in escandescenza all’interno del bus, costringendo l’autista alla fermata di emergenza lungo la tratta del raccordo autostradale Sicignano-Potenza, tra Vietri di Potenza e Buccino.

Il giovane, che probabilmente prima di salire a bordo del mezzo a Potenza aveva assunto alcool, ha iniziato a urlare e fare gesti nei confronti di due ragazzi seduti in prima fila. Ha poi ha distrutto la porta del bagno situato a bordo del mezzo, per poi inveire contro un’anziana signora, poi visibilmente sotto shock e impaurita.

Immediatamente, vista la situazione, l’autista si è fermato nella prima piazzola di emergenza e ha subito allertato la Polizia. Gli uomini della Stradale della sottosezione di Potenza sono prontamente intervenuti, riuscendo a bloccare l’uomo, poi sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e alle segnalazioni alla competenza Autorità Giudiziaria. L’uomo a quanto pare ha già alcuni precedenti simili.

Il tutto è accaduto sulla carreggiata in direzione Salerno, dove poco dopo è intervenuta anche una ambulanza con i sanitari, per sincerarsi delle condizioni delle persone e in particolare dell’anziana donna. Nessuno di loro ha riportato ferite, ma tanta paura per le gesta del giovane. Momenti di terrore che hanno accompagnato quegli attimi mentre a bordo c’erano circa 25 passeggeri.

Il bus, dopo l’intervento della Polizia Stradale, con ritardo ha ripreso la sua corsa in direzione Salerno. La posizione del giovane è al vaglio degli inquirenti.

Claudio Buono