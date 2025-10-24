Forum Sostenibilità 2025: l’azienda lucana De.ra.do vince ‘Premio Impresa Sostenibile’ nella categoria sostenibilità ambientale

Si è tenuto a Roma, presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica, il “Forum Sostenibilità 2025” organizzato da Il Sole 24 Ore. Durante il pomeriggio è avvenuta la premiazione del “Premio Impresa Sostenibile 2025”, riconoscimento per le PMI che si distinguono per l’integrazione concreta della sostenibilità nel proprio modello di business, valorizzando non solo l’impatto ecologico, ma anche la solidità economica e la responsabilità verso le persone e i territori. Fra le imprese premiate l’impresa lucana DE.RA.DO Srl della famiglia De Salvo è stata premiata nella categoria “sostenibilità ambientale”, con il progetto DERACLE, ecosistema dell’economia circolare applicata al settore ittico. Il nome evocativo di “Eracle” sottolinea del progetto la sua “forza in chiave sostenibilità”. Tramite nuovi processi, impianti ed un software basato su intelligenza artificiale spiegabile (collegati a brevetti ottenuti) DERACLE consente a partire dal quantitativo di prodotti in lavorazione di stimare e ottenere nuovi sottoprodotti. A ritirare il premio Stefania De Salvo (amministratore e socia) e Cinzia De Salvo (socia) che affermano “Un grandissimo onore per noi ricevere questo prestigioso riconoscimento che premia il notevole impegno profuso da sempre dai fondatori dell’azienda ed il percorso di ricerca in chiave economia circolare avviato da oltre cinque anni nel definire nuove soluzioni e strumenti per valorizzare gli scarti di produzione e ridurre l’impatto ambientale della nostra azienda”. Tale riconoscimento prestigioso sottolinea l’impegno in innovazione sostenibile e nel perseguimento degli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 da parte delle realtà lucane fra cui la realtà DE.RA.DO. rappresenta da sempre emblema di media impresa virtuosa al servizio del territorio.