Tito sogna un nuovo e importante riconoscimento. Domani a Roma la cerimonia di proclamazione della ‘Capitale Italiana del Libro 2026’

Venerdì 24 ottobre, alle ore 11.30, a Roma, nella Sala della Crociera del Collegio Romano (via del Collegio Romano 27), il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della Giuria di esperti e dei rappresentanti dei Comuni finalisti, proclamerà la Capitale italiana del libro 2026.

La Città di Tito, finalista insieme a Carmagnola (TO), Perugia, Pistoia e Nardò (LE), sarà presente con una delegazione guidata dal Sindaco Fabio Laurino. Al Comune vincitore sarà assegnato un contributo di mezzo milione di euro per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura.

Il titolo di Capitale italiana del libro sarà formalmente conferito dal Consiglio dei ministri, con propria delibera, dietro proposta del Ministro della Cultura, che recepisce la raccomandazione della Giuria di selezione. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, si inserisce nel più ampio obiettivo di promuovere la lettura e valorizzare la filiera del libro e dell’editoria, anche al fine di rafforzare la coesione e l’inclusione sociali, nonché lo sviluppo della partecipazione pubblica.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura, al seguente link: https://www.youtube.com/live/PfcEQDAP_tQ