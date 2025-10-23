Sasso di Castalda, il borgo che fa sognare l’Italia. A Padova menzione speciale durante ‘City Vision 2025’ per un progetto

A Padova, Sasso di Castalda ha avuto l’onore di sedere al tavolo di confronto di City Vision 2025 accanto a città simbolo del turismo italiano come Santa Margherita Ligure, Cortina d’Ampezzo e altre grandi realtà che ogni giorno rappresentano l’eccellenza del nostro Paese

Tra oltre 60 città italiane e 40 progetti dedicati all’innovazione urbana, Sasso di Castalda si è distinto come il borgo più piccolo tra i premiati a City Vision 2025 – Stati Generali delle Città Intelligenti, ricevendo una menzione speciale nazionale per il progetto “Ponte dei Sogni – Accessibilità e meraviglia sospesa”.

Un riconoscimento che premia la visione coraggiosa di una comunità capace di competere, con le proprie idee, accanto a metropoli e destinazioni turistiche di rilievo.

Il Ponte dei Sogni – opera in fase di realizzazione e con inaugurazione prevista nel 2026 – sarà un ponte sospeso e completamente accessibile, pensato per unire natura, emozione e inclusione nel cuore della Basilicata interna. Un simbolo di nuovo turismo esperienziale e accoglienza sostenibile.

La candidatura è stata voluta e presentata dall’Assessora al Turismo, Cultura, Urbanistica e Lavori Pubblici, Mariangela Laurino, che ha individuato nel progetto una sintesi concreta dei principi dell’Agenda 2030 accessibilità, sostenibilità, bellezza pubblica.

Durante il tavolo nazionale “Città, turismo e sostenibilità: gestire i flussi e valorizzare il territorio”, Laurino ha portato la voce di Sasso accanto a realtà come Cortina d’Ampezzo, Genova, Santa Margherita Ligure, confrontandosi con esperti di primo piano come Wiktor Burigo (Cortina Marketing), Andrea Casadei (Almaviva), Silvia Campailla (Comune di Genova) e Guglielmo Caversazio (Sindaco di Santa Margherita Ligure). L’ assessore Laurino – “Ho scelto di candidare il Ponte dei Sogni perché rappresenta una visione chiara e condivisibile.È in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 e può diventare un modello nazionale per l’accoglienza nei territori interni. È mia intenzione condividere con APT e Regione Basilicata questo modello per lavorare insieme a un’opportunità diffusa, capace di valorizzare l’intera Basilicata attraverso il racconto dei suoi borghi e dei suoi paesaggi più autentici.”

Rocchino Nardo, Sindaco di Sasso di Castalda: “Essere tra i premiati di City Vision, in mezzo a grandi città, è un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio. È il risultato di un grande lavoro di rilancio dell’attrattività del nostro Comune, che oggi si pone come valore aggiunto per tutta la Basilicata. Il nostro ponte è una sfida e una speranza il simbolo di un piccolo paese che crede nel futuro. Lavorare insieme a Regione e APT è ora il passo necessario per far crescere questa visione condivisa”.

Un piccolo ponte può aprire grandi orizzonti. Sasso di Castalda è il borgo che ha osato sognare. E oggi fa sognare l’Italia.