Il giardino verticale: seminare bellezza per avere futuro, il 25 ottobre la presentazione del progetto

Presentazione del progetto “Il giardino verticale: seminare bellezza per avere futuro” il 25 ottobre 2025, ore 9.30, presso l’I.C. “Leonardo Sinisgalli” di Potenza

Nell’ambito delle attività del laboratorio LUPT del Consorzio LIFE SEED NEB, sabato 25 ottobre, alle ore 9.30, nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo Leonardo Sinisgalli di Potenza, si terrà la presentazione del progetto per la realizzazione di un intervento di rigenerazione basato sulla natura che interesserà l’edificio scolastico nel quartiere di Poggio Tre Galli e l’area circostante.

Il Consorzio LIFE SEED NEB riunisce tre città pilota — Lorquí (Spagna), Potenza (Italia) e Dunaújváros (Ungheria) — insieme a due università di eccellenza: la Universidad Politécnica de Madrid e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’incontro, info day del progetto, sarà moderato dalla dirigente scolastica prof.ssa Giovanna Gallo, vedrà la partecipazione del Sindaco del Comune di Potenza e dei componenti della Giunta comunale, dei referenti del gruppo di ricerca del Centro LUPT dell’Università di Napoli Federico II e di una rappresentanza dei genitori e degli studenti, protagonisti del percorso di co-creazione.

Con questa iniziativa, l’Istituto Sinisgalli diventa la scuola simbolo di LIFE SEED NEB, il progetto europeo promosso dal Comune di Potenza e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma LIFE Ambiente, che punta a trasformare gli spazi urbani attraverso soluzioni naturali, sostenibili e belle.

L’obiettivo è dimostrare come le Nature-Based Solutions (soluzioni basate sulla natura) possano contribuire a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, favorire la biodiversità e generare nuovi spazi educativi e di benessere collettivo.