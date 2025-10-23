Bonus gas Basilicata, sempre più caos sui conguagli. Calcoli non trasparenti e lettere incomprensibili, l’intervento del Centro Consumatori Italia

“Mancanza totale di trasparenza”, “lettere incomprensibili” e “calcoli impossibili da verificare”. È durissima la denuncia di Centro Consumatori Italia in merito alle bollette di conguaglio del bonus gas che stanno arrivando in questi giorni nelle case di migliaia di cittadini lucani. La misura, nata per fornire un sostegno concreto alle famiglie della Basilicata, si sta trasformando in un incubo burocratico che genera ansia e richieste di pagamento esorbitanti, spesso senza alcuna pezza giustificativa chiara.
Al centro della polemica c’è il ricalcolo relativo all’anno termico 2022-2023. Inizialmente, il bonus era stato erogato sulla base dei consumi stimati. Ora, le società di vendita stanno presentando il conto basandosi sui consumi effettivi, generando in molti casi maxi-bollette a debito che i cittadini sono chiamati a saldare.
Il problema, come sottolinea Luciano Zaffarese, Responsabile Nazionale Settore Energia di Centro Consumatori Italia, non è solo la richiesta in sé, ma l’assoluta oscurità del metodo utilizzato. “Sulle bollette di conguaglio bonus gas Basilicata non è stato dato nessun chiarimento sul calcolo, dichiara Zaffarese. “La lettera inviata dai gestori è incomprensibile e non dimostra nulla su come sia stato fatto il ricalcolo”.
La posizione di Centro Consumatori e il “ricatto” delle rate
L’associazione aveva già nei giorni scorsi annunciato l’intenzione di procedere con una class action, definendo le richieste di conguaglio “illegittime” e bollando la soluzione della rateizzazione automatica in 18 mesi, proposta dalla Regione, come un “ricatto mascherato”. Secondo Centro Consumatori Italia, accettare la rateizzazione significherebbe ammettere un debito la cui origine non è stata dimostrata. L’associazione insiste per l’annullamento totale di queste richieste, generate da un meccanismo difettoso fin dall’origine, quando si è deciso di partire con dati stimati anziché attendere quelli reali.
La situazione è aggravata dall’incertezza legale. L’intera misura del bonus gas è stata oggetto di un ricorso al Tar da parte di alcune società energetiche, che ne contestavano l’applicabilità generalizzata. Questo clima di confusione legale si scarica inevitabilmente sull’anello più debole della catena: i cittadini. Centro Consumatori Italia rinnova quindi l’appello alla Regione Basilicata e alle autorità competenti affinché impongano ai gestori la massima trasparenza, obbligandoli a inviare comunicazioni chiare che esplicitino, riga per riga, il calcolo effettuato per il conguaglio. Fino ad allora, per l’associazione, queste bollette restano mere richieste incomprensibili.
