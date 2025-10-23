Bonus gas Basilicata, sempre più caos sui conguagli. Calcoli non trasparenti e lettere incomprensibili, l’intervento del Centro Consumatori Italia

“Mancanza totale di trasparenza”, “lettere incomprensibili” e “calcoli impossibili da verificare”. È durissima la denuncia di Centro Consumatori Italia in merito alle bollette di conguaglio del bonus gas che stanno arrivando in questi giorni nelle case di migliaia di cittadini lucani. La misura, nata per fornire un sostegno concreto alle famiglie della Basilicata, si sta trasformando in un incubo burocratico che genera ansia e richieste di pagamento esorbitanti, spesso senza alcuna pezza giustificativa chiara.

Al centro della polemica c’è il ricalcolo relativo all’anno termico 2022-2023. Inizialmente, il bonus era stato erogato sulla base dei consumi stimati. Ora, le società di vendita stanno presentando il conto basandosi sui consumi effettivi, generando in molti casi maxi-bollette a debito che i cittadini sono chiamati a saldare.