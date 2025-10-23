Basilicata terrà di longevità. Oggi a Potenza, nella residenza del Sorriso 3, i 100 anni di nonna Anna Maria Grieco

Non sono all’ordine del giorno, ma quasi. Si continuano a festeggiare compleanni da record in Basilicata, in particolare nel potentino. In questi giorni diversi gli anziani lucani che hanno spento le 100 candeline, oggi tocca alla nonnina potentina Anna Maria Grieco, nata a Potenza il 23 ottobre 1925.

La nonnina è ospite – da un paio di anni – della casa di residenza per anziani “Il Sorriso 3” diretta da Giuseppe Luongo, che per oggi – come accade per tutti gli ospiti – ha organizzato una festa presso la sede di via del Biancospino a Montereale, dove parteciperà anche il sindaco Vincenzo Telesca nel pomeriggio.

Nonna Anna Maria non è mai stata sposata. Il suo lavoro è sempre stato quello di sarta. E anche oggi non mancherà l’affetto dei suoi nipoti e degli operatori della residenza dove vive.

A lei i migliori auguri per questo compleanno da record!

Claudio Buono