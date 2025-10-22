Potentino, la Provincia avvia i lavori sulle strade provinciali. Al via su quattro arterie per oltre 1 milione di euro

Prendono il via due lotti di lavori sulle strade provinciali; un significativo passo avanti nel piano di miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria. Sono stati consegnati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 6 – I° Tronco, con un investimento complessivo pari a € 515.000,00.

I lavori, della durata stimata di circa 120 giorni, includono: Il ripristino dei tratti interessati da dissesti stradali; l’installazione di nuove barriere di sicurezza; il completo rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione della segnaletica verticale.

Al via anche i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SP 6 “Appula II Tronco”, SP 22 “di Genzano” e SP 150 “Mulini-Matinelle”.

Gli interventi più significativi previsti in progetto riguardano: Il livellamento delle barriere esistenti e la posa in opera di nuove barriere di protezione; risagomatura di tratti stradali; taglio erba e pulizia delle cunette; rifacimento della segnaletica orizzontale e integrazione di quella verticale.

I lavori, che prevedono un investimento complessivo pari a € 543.879,00, avranno una durata stimata di circa 150 giorni.

“Prosegue l’impegno dell’Ente per garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle nostre strade – dichiara il Presidente della Provincia, Christian Giordano – Questo piano di interventi, parte della programmazione messa in campo dall’Amministrazione, ci permette di risolvere le criticità esistenti migliorando la qualità di vita e la connettività dei nostri territori.”.