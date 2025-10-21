Si spegne l’autovelox alle porte di Potenza. Rilevazione automatica sospesa fino a gennaio 2026

Il Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza informa che l’attività di rilevazione automatica della velocità della postazione autovelox installata sulla SS7 VAR. B di Contrada Varco d’Izzo è stata sospesa fino alle ore 16.00 del 31 Gennaio 2026, salvo diverse disposizioni di Anas S.p.A.

Tale decisione è stata assunta “stante la cantierizzazione ed il completamento dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il Km 466+550 ed il Km 468+300 – 1° Stralcio”.

