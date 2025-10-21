Portalettere della Basilicata in condizioni critiche: “sicurezza ignorata, dignità calpestata”

L’organizzazione sindacale Failp CISAL di Basilicata lancia un grido d’allarme sulle condizioni lavorative dei portalettere, costretti a operare in ambienti degradati, sotto pressioni commerciali insostenibili e in totale assenza di dialogo con l’azienda.

Centri di smistamento fatiscenti e insicuri – Numerosi centri di smistamento versano in condizioni strutturali preoccupanti: edifici fatiscenti, porte rotte, vie di fuga bloccate, assenza di sistemi di sicurezza essenziali. Gli spazi interni sono angusti e privi di scaffalature adeguate, costringendo i lavoratori a stipare la merce in cassette non idonee, spesso ammassate in modo caotico. Una situazione che ostacola il lavoro quotidiano e mette a rischio l’incolumità dei dipendenti.

Parco auto e logistica: un disastro operativo – Il piazzale destinato al parco auto presenta spazi di manovra insufficienti, rendendo difficoltoso il carico e scarico della merce. Le auto sono spesso stracolme per garantire un solo carico giornaliero, aumentando il rischio di incidenti e stress. In caso di assenza del preposto, le zone restano scoperte e al rientro il lavoratore si trova davanti a un pregresso ingestibile, con ricadute dirette sull’utenza.

Infortuni e stress: una minaccia costante – Nonostante un lieve calo statistico, gli infortuni sul lavoro continuano a rappresentare una minaccia concreta. Le condizioni operative, unite alla corsa alla consegna rapida imposta da logiche commerciali aggressive, generano un ambiente che compromette la salute fisica e mentale dei portalettere.

Nessun confronto, nessuna soluzione – L’azienda si mostra assolutamente indisponibile a qualsiasi forma di incontro sul tema. La divisione delle zone di recapito avviene senza alcun criterio logico, dimostrando una totale non conoscenza del territorio da parte dei responsabili. A ciò si aggiunge un disprezzo evidente per il benessere dei dipendenti, spesso trasferiti a centinaia di chilometri da casa nonostante vi siano disponibilità più vicine, ignorando la possibilità di semplici scambi tra colleghi o anche con un distacco e con una mobilità che non viene messa in atto.

Servizio postale compromesso – Questa gestione inefficiente non solo danneggia i lavoratori, ma compromette anche la qualità del servizio offerto ai cittadini, che non ricevono quanto richiesto nei tempi e modi previsti.

Serve un intervento immediato – il vice segretario Luigi Vitale chiede con forza che l’azienda si assuma le proprie responsabilità, garantendo ambienti di lavoro sicuri, dignitosi e funzionali. La sicurezza non può essere un optional. Il rispetto per chi ogni giorno percorre chilometri per consegnare lettere e pacchi deve tradursi in azioni concrete, non in slogan.

Lo rende noto Luigi Vitale dell’organizzazione sindacale Failp Cisal Basilicata.