Droga nel Potentino. I Carabinieri arrestano un 25enne a Senise scoperto con eroina suddivisa in dosi

Prosegue senza soluzione di continuità l’opera di contrasto all’illecita circolazione delle sostanze stupefacenti da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

Nell’ambito di uno specifico servizio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Senise hanno tratto in arresto, nel week-end appena trascorso, un 25enne del luogo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, nel corso del monitoraggio dei luoghi di aggregazione e delle principali arterie stradali, hanno intimato l’Alt ad un’autovettura il cui conducente, sin dalle battute iniziali, assumeva un atteggiamento sospetto che induceva gli uomini dell’Arma ad effettuare più approfonditi controlli.

La perquisizione personale e veicolare cui veniva sottoposto l’uomo, ha permesso il rinvenimento di 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Eroina” già suddivisa dosi, pronta, quindi, per essere spacciata.

La droga, è stata posta sotto sequestro mentre l’uomo condotto presso i locali uffici dell’Arma dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e ristretto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il GIP del Tribunale di Lagonegro ha poi convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato, per il quale si ricorda vigere la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare dell’obbligo di dimora e della presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Controllo del territorio ed oculato impiego delle risorse, fanno sapere i vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, continuano ad essere pilastri fondamentali della quotidiana attività di contrasto ad ogni forma di illegalità che verrà perseguita nel capoluogo così come in provincia senza soluzione di continuità.