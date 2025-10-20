Incidente mortale sulla Fondovalle dell’Agri. Perde la vita un uomo

Ancora morti sulle strade lucane. A distanza di pochi giorni da un incidente mortale, ieri sera un altro gravissimo si è verificato a Marsico Nuovo, nei pressi dell’uscita nord sulla strada ‘Fondovalle dell’Agri’. Nella tarda serata uno scontro tra un auto e un pullman che a quanto pare viaggiava senza passeggeri.

A perdere la vita un uomo 50enne che era alla guida dell’auto. Mentre è rimasto ferito l’autista del bus, trasportato in codice giallo al San Carlo di Potenza, che non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 Basilicata Soccorso.

Solo meno di una settimana fa, giovedì scorso, sulla stessa strada un altro incidente aveva causato la morte del 23enne, Gabriele Ventre, di Marsico Nuovo, mentre lo scorso 4 ottobre nel tratto della stessa strada a Scanzano Jonico, persero la vita quattro braccianti indiani.

Claudio Buono