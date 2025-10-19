Postamat spenti nel Potentino, il Prefetto convoca Poste Italiane. Domattina la riunione in Prefettura

Continuano i problemi per tanti cittadini del Potentino per quanto riguarda l’utilizzo dei Postamat nei vari centri, che negli orari di chiusura degli uffici postali risultano spenti e quindi non operativi. L’azienda ha scelto di sospendere i Postamat nell’orario che va dalle ore 19 alle ore 8:30 del mattino per prevenire a possibili furti. Ma purtroppo, in molti comuni – anzi, quasi tutti quelli interessati – l’orario di chiusura del Postamat risulta già alle 13:30, quando chiude l’ufficio postale.

Una scelta, quella assunta da Poste Italiane, che seppur ‘temporanea’, al momento molto dannosa per i cittadini che lamentano tante difficoltà, così come gli amministratori, che hanno interpellato il Prefetto di Potenza Michele Campanaro che, a sua volta, si è mosso e ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine a la Sicurezza Pubblica per domani 20 ottobre in Prefettura per provare a risolvere la problematica.

Saranno presenti anche il Responsabile Funzione Sicurezza Fisica di Poste Italiane Alessio Bifarini ed il Responsabile Area Territoriale Tutela Aziendale Sud di Poste Italiane Stefano Formica. L’appuntamento è alle ore 11,30, sul tema delle azioni predatorie ai danni degli ATM di Poste Italiane.

Alla riunione dell’Organo di sicurezza parteciperanno i vertici territoriali delle Forze di Polizia, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ed il Presidente della Provincia Christian Giordano, oltre che componente del Comitato, tra i primi sindaci a interpellare il Prefetto sulla problematica.

L’augurio dei Sindaci e delle comunità è che Poste Italiane rispetti almeno l’orario comunicato, vale a dire il funzionamento dei Postamat fino alla sera.

Sulla vicenda, è attivo anche Carmine Ferrore, consigliere provinciale del PD, che ha presentato una mozione in Provincia “a tutela del diritto di accesso ai servizi postali e finanziari nelle aree interne della provincia di Potenza e richiesta di revisione del provvedimento di sospensione notturna degli ATM Postamat”. Lo stesso chiede di sollecitare Poste Italiane a sospendere il provvedimento e garantire il servizio ai cittadini, sostenendo “azioni volte a rafforzare la sicurezza degli ATM attraverso tecnologie avanzate di videosorveglianza e potenziamento dei controlli sul territorio, coinvolgendo forze dell’ordine e guardie giurate”.

Ricordiamo che Poste Italiane ha disposto lo spegnimento notturno, dalle ore 19 alle ore 8,30, degli ATM Postamat di 44 Uffici Postali in Basilicata, di cui 23 uffici postali presenti nei Comuni della provincia di Potenza, tra cui Atella, Brienza, Castelgrande, Forenza, Lagopesole di Avigliano, Lavello, Palazzo San Gervasio, Pietragalla, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Sant’Angelo di Avigliano, Tolve, Vietri di Potenza, Potenza Stazione Inferiore, Potenza 1, Baragiano Scalo, Potenza 4, Potenza 4, San Cataldo di Bella, Melfi 1, Potenza 6, Rionero in Vulture 1.

Come detto, però, il problema è anche il mancato rispetto dell’orario, dal momento che tanti Postamat dei centri interessati risultano spenti non appena l’ufficio postale chiude, con tanto di avviso “A ufficio chiuso ATM senza denaro contante”.

redazione