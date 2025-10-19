Grazianna Mecca conquista la qualifica di Allenatore FITA: un nuovo traguardo per il Taekwondo lucano

Grande soddisfazione per l’A.S.D. Centro Taekwondo Potenza e per il Maestro Marco Del Cambio: l’atleta Grazianna Mecca ha ufficialmente conseguito la qualifica di Allenatore FITA (Federazione Italiana Taekwondo) presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia, una delle sedi più prestigiose per la formazione sportiva nazionale.



Il percorso, che ha unito lezioni teoriche e pratiche di altissimo livello, ha visto la partecipazione dei massimi esponenti del Taekwondo mondiale e italiano: dal Direttore Tecnico della Nazionale Italiana Combattimento Claudio Nolano al Direttore Tecnico della Nazionale Forme Andrea Notaro, dal preparatore atletico Francesco Zambrella al Direttore Generale dei Giochi del Mediterraneo 2026 Carlo Molfetta, fino ai grandi nomi internazionali della World Taekwondo, come la campionessa del mondo coreana Maestra Kang Yujin e il Direttore Tecnico del Demo Team e del Ciao Team Park Seungjin. Approfondimenti specifici hanno riguardato anche le tecniche di arbitraggio, con Bruno Brugnano, e gli interventi dei tecnici della Nazionale Italiana Cadetti, Roberto Botta e Maristella Smiraglia. Durante il corso è stato inoltre presentato il progetto “Virtual Taekwondo”, che apre nuove frontiere tecnologiche e formative per la disciplina.



Un contesto d’eccellenza, dunque, che ha reso l’esperienza di Grazianna Mecca un vero viaggio di crescita tecnica, formativa e personale, culminato con il prestigioso riconoscimento della FITA.



Per il Centro Taekwondo Potenza, questo risultato rappresenta un motivo di grande orgoglio e conferma l’impegno costante della società nella valorizzazione dei propri atleti e nella formazione delle future figure tecniche. Il Maestro Marco Del Cambio ha espresso con soddisfazione il proprio orgoglio: “Grazianna ha dimostrato serietà, passione e determinazione. Questo traguardo è meritato e rappresenta un passo importante per lei e per tutta la nostra società”.



Durante la cerimonia conclusiva, il Presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito, ha voluto ricordare il ruolo essenziale dei Maestri nel futuro di questo sport: “Chi pretende rispetto deve saperlo dare, e farlo attraverso l’esempio. È questa la responsabilità di chi sceglie di guidare. Il Taekwondo deve evolvere, ma senza perdere la sua essenza. Solo così continuerà a essere una disciplina centrale anche per il CIO e nel programma olimpico”.



Con la nuova qualifica, Grazianna Mecca apre un nuovo capitolo del suo percorso sportivo e umano, pronta a trasmettere quanto appreso alle nuove generazioni di atleti, unendo tradizione, innovazione e passione autentica per il Taekwondo.