Alta velocità in Basilicata, la proposta del Presidente della Provincia di Potenza: “Una nuova stazione alle porte della Basilicata dove c’è già un cantiere”

“In attesa che venga individuata, progettata e realizzata una linea dedicata alla Basilicata, l’alta velocità potrebbe arrivare sul territorio lucano grazie alla creazione di una nuova stazione nel tratto finale del tronco Battipaglia – Romagnano. Un’infrastruttura capace di rendere accessibile il servizio ferroviario al Potentino, alla Val d’Agri e al Vallo di Diano. Una possibilità concreta a soli 30 minuti dalla città di Potenza.”

È la proposta avanzata dal Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, che aggiunge: “I ritardi relativi ad un’ipotesi di alta velocità in Basilicata sono oggettivi tanto è vero che, attualmente, sono in corso solo i lavori di realizzazione della tratta Battipaglia – Romagnano. Escluso questo tronco, non risultano, ad oggi, cantieri attivi che potrebbero interessare la nostra regione.

Ora – prosegue Giordano – abbiamo bisogno di accelerare e provare a non perdere l’ennesimo treno messo a disposizione dal PNRR. Come farlo? Con un’opzione immediata, in grado di dare risposte concrete alle nostre comunità in attesa della realizzazione di tutti gli altri tronchi.

La proposta, che sottoporrò a tutti i livelli istituzionali cercando anche il coinvolgimento dei colleghi sindaci, prevede la realizzazione di una nuova stazione a servizio della nostra regione, da collocare alle porte della stessa.

La fermata potrebbe sorgere nella parte finale del tronco di nuova realizzazione Battipaglia – Romagnano, un’area già cantierizzata. Una soluzione che avrebbe ancora più senso dal momento che nascerebbe in un luogo dove la Basilicata e la Campania si incontrano; un nodo di interscambio che, in futuro, permetterebbe ai lucani di connettersi all’alta velocità e di poter raggiungere la Calabria e la Sicilia senza doversi recare prima a Salerno.

Rimaniamo ancora favorevoli alla realizzazione di una nuova linea dedicata per l’alta velocità nella nostra regione e continueremo a farlo chiedendo la redazione di uno studio di fattibilità; ma ora abbiamo anche un’altra esigenza: fare presto – conclude – Valutare concretamente questa ipotesi progettuale significa dare una risposta immediata ai cittadini restituendo ai nostri territori la dignità che meritano”.