Custodi di Identità: Bella celebra le sue radici guardando al futuro. Appuntamento al 25 ottobre

Il 25 ottobre l’associazione culturale bellese ‘Ci Provo’ presenta l’evento di apertura della stagione invernale “Custodi di Identità, dalla tradizione al domani”. Bella si prepara a vivere una giornata all’insegna della celebrazione della tradizione e delle radici presso il polo culturale Spazio Novecento. Si tratta di un evento che intreccia memoria collettiva, tradizione popolare e spirito di comunità, per raccontare ciò che rende unico il territorio bellese.

L’appuntamento propone un percorso che attraversa storie, giochi, sapori e conoscenze, con l’obiettivo di riscoprire l’anima più autentica di Bella e di trasmetterla alle nuove generazioni. L’evento inizierà alle ore 9:30 con la narrazione delle gesta eroiche di Isabella, a cura dell’Associazione ‘Io Isabella’: un racconto che riporta alla luce una figura simbolica della tradizione locale, emblema di forza, determinazione e amore per la propria terra. Si darà poi spazio ai giochi della tradizione bellese con il Maestro Antonio Tarantino. Sarà un momento per rivivere il divertimento semplice e genuino dei giochi popolari di una volta, tra dimostrazioni pratiche e racconti di vita quotidiana. Infine, l’attenzione si sposterà sulla natura con Carmine Lisandro, il quale metterà in luce con aneddoti e curiosità il ricco patrimonio naturalistico che circonda Bella. Il gran finale è atteso per le 18:30 con la gara “Bellesi D.O.C.”, una sfida tra squadre per decretare chi rappresenti al meglio lo spirito bellese. I partecipanti si cimenteranno prima in una prova di cucina, preparando i tradizionali ravioli dolci, e poi in un quiz dedicato alla storia e alle curiosità del paese. La squadra vincitrice riceverà la Targa Bellese D.O.C.

Tra narrazioni, esperienze e convivialità, “Custodi di Identità” si presenta come un invito aperto a tutta la cittadinanza a riscoprire il senso profondo dell’essere parte di una comunità. Un viaggio tra passato e presente, che restituisce voce e significato al patrimonio culturale di un territorio capace di guardare al domani senza dimenticare da dove viene.