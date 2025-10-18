Controlli dei Carabinieri nel Potentino. 5 persone denunciate per soggiorno illegale, permesso falso, guida in stato di ebbrezza e porto abusivo

Con una pianificazione attenta e l’impiego efficace delle risorse, il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza continua ad intensificare l’attività di controllo del territorio grazie alla capillare presenza delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con il preciso intento di contrastare ogni tipo di illiceità ed assicurare la massima presenza nell’ambito urbano così come in quello rurale.

In tale contesto è stata rafforzata la vigilanza sulle strade comunali e statali, nei luoghi di aggregazione e, tra essi, i principali esercizi pubblici nonché passando al setaccio le campagne circostanti, con positivi riscontri sul piano del contrasto alle fenomenologie criminali perseguite.

Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà 5 persone, fra i 19 e i 53 anni, di cui 2 extracomunitari per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano, un altro extracomunitario trovato in possesso di un permesso internazionale di guida risultato falso, 1 italiano residente in provincia per guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico di 1,24 g/l ed 1 italiano, anch’egli della provincia, per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Complessivamente, al termine del servizio, sono stati controllati 42 veicoli, identificate 64 persone, elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada per una somma complessiva di 4.634 €uro, ritirate 4 patenti di guida, posti sotto sequestro 2 coltelli a serramanico, eseguite 3 perquisizioni personali e veicolari, controllati esercizi pubblici e casolari abbandonati.

Si precisa che, per ognuno degli indagati, vige la presunzione di non colpevolezza e che gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari in attesa di passare al vaglio giurisdizionale durante il processo, in contraddittorio con la difesa.

La sinergia tra controlli rigorosi e presenza attiva sul territorio continua a costituire una strategia fondamentale per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza quotidianamente impegnati a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini dell’intera provincia.