Scoperto a rubare in un supermercato, denunciato un uomo a Potenza. Disposta anche l’espulsione perché irregolare sul territorio

Nei giorni scorsi, gli Agenti della Squadra Volante, durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un supermercato in via della Meccanica, a seguito di una segnalazione di furto giunta alla Sala Operativa.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno appreso dal responsabile delegato della nota catena alimentare che un ragazzo di nazionalità straniera aveva tentato di impossessarsi di alcuni generi alimentari presenti nel negozio, occultandoli all’interno di una busta, ma veniva fermato prima che potesse scappare.

L’uomo, privo di documenti identificativi, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso.

Dai successivi rilievi è stato identificato come un cittadino del Sudan, con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione ed in materia di immigrazione.

Per quanto sopra l’uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono ancora in corso e l’indagato è considerato presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

Poiché il soggetto è risultato irregolare sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione gli ha notificato un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto. Lo straniero è stato, quindi, trasferito presso il Centro Permanenza e Rimpatri (C.P.R.).