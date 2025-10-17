Laboratorio intensivo GRATUITO di teatro danza con Davide Valrosso presso la Casa Circondariale di Potenza nell’ambito del progetto IN_OUT. Libertà Aumentata

Nella Casa Circondariale di Potenza, il linguaggio universale del corpo diventa strumento di formazione e dialogo con il laboratorio intensivo di teatro danza condotto dal coreografo, danz’autore e performer Davide Valrosso, un nuovo capitolo del progetto IN_OUT. Libertà Aumentata, grazie all’azione Artisti in Transito. Il laboratorio propone un percorso di ricerca intensiva sul corpo come luogo di attraversamento, relazione e metamorfosi e si concentrerà su pratiche di improvvisazione e drammaturgia fisica, in un contesto di compresenza tra detenuti e performer esterni. Per partecipare al percorso formativo, la Compagnia Petra ha indetto una call per danzatori/trici e performer professionisti.

Il laboratorio che si svolgerà presso la Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza con i seguenti orari 8:30–11:00 / 13:00–15:30, è aperto a danzatori/trici e performer professionisti. Si cercano persone con la volontà di partecipare a processi di composizione istantanea. È richiesta esperienza e sensibilità nel movimento, una spiccata capacità di lavorare in team e il desiderio di mettere in discussione modalità e schemi motori individuali a favore di una collettività. Per candidarsi è necessario rispondere al form https://forms.gle/iqqUo5s13F8RDMGx8 entro il 3 novembre 2025, inserendo

breve biografia artistica;

motivazione alla partecipazione, eventuale link video di lavori o pratiche performative;

copia del documento di identità, in formato pdf, ben leggibile (ai fini dei controlli di sicurezza per l’ingresso in casa circondariale).

La selezione avverrà a cura della Compagnia Petra e di Davide Valrosso, con un numero limitato di partecipanti esterni, al fine di garantire un’esperienza laboratoriale intima e significativa. A conclusione del workshop è prevista una prova aperta al pubblico esterno il 28 novembre 2025, dalle 14:00 alle 15:30, momento conclusivo di restituzione condivisa del percorso creativo. Le persone interessate a partecipare all’apertura pubblica sono invitate a trasmettere, entro il 3 novembre 2025, una e-mail all’indirizzo progettipetra@gmail.com, allegando il documento di identità in formato PDF, insieme ai dati anagrafici completi.

Artisti in Transito si inserisce nel percorso pluriennale IN_OUT. Libertà Aumentata, ideato da Compagnia Petra, che promuove il dialogo tra arte, comunità e contesto carcerario, valorizzando il teatro danza come strumento di crescita personale, relazione e riflessione sociale. L’obiettivo del progetto è costruire spazi di libertà simbolica e creativa all’interno dell’istituzione penitenziaria, in cui il gesto performativo diventi occasione di ascolto reciproco e di trasformazione. Attraverso il contatto tra mondi apparentemente distanti, Artisti in Transito intende generare una dimensione artistica “ibrida”, capace di restituire nuove forme di presenza e consapevolezza: infatti le pratiche di movimento proposte daranno vita a paesaggi coreografici generati dall’interazione tra i corpi dei partecipanti, di chi vive dentro e di chi viene dall’esterno.

Davide Valrosso è coreografo, danz’autore e performer formatosi all’English National Ballet e in prestigiose scuole londinesi. Ha collaborato con artisti come Virgilio Sieni, Tino Sehgal e Cristina Rizzo, sviluppando una poetica che pone il corpo come strumento di narrazione e trasformazione sociale. È stato Artista Associato di Oriente Occidente, Coreografo Residente del Balletto di Roma e oggi coordina il C.I.M.D. – Incubatore per futuri coreografi. Nel 2021 fonda NINA, progetto che promuove la danza come spazio di connessione tra arte, tecnologia e comunità. Le sue creazioni, tra cui LOVE | Paradisi artificiali e Cinque danze per il futuro, sono state presentate in festival nazionali e internazionali.